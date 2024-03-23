Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı! İşte o anlar

GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Firari katil, annesine ait Porsche marka arabayla saat 23.01'de bir akaryakıt istasyonuna gitti. Yanında arkadaşları da vardı. Alışveriş yapıp 23.10'da yola çıktı. Kafede oturan Eylem Tok, saat 23.30'da gelen telefonla oğlunun kaza yaptığı haberini aldı. Koşarak dışarı fırladı. Ve kaçış planını yaptı. Bu arada cani anne oğlunun aracı kendisinden habersiz aldığını açıklamıştı.

Ancak görüntülerde Cihantimur'un arkadaşları ile kafeye ailesine ait araçla geldiği, yine aynı araçla kafeden ayrıldığı anlaşıldı.

Mekandan iki araçla çıkan çocukların bir akaryakıt istasyonunda alışveriş ettiği anlar da kameralara yansıdı. ABD pasaportu olduğu öğrenilen katil Timur Cihantimur ile cani annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkartıldı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur Takvim Gazetesi, Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturduğunu yazmıştı. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok ile oğlu Timur'un New York'ta bir rezidansta ev kiraladıklarını açıkladı.