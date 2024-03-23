Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı! İşte o anlar

İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, gündemin ilk sırasında yer aldı.
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur (16) ATV sürücülerinin arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.
Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.
POLİS MEKEZİNE GELDİ
Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi.
GERİ DÖNDÜ
Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.
Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.
Olay gününe ait kamera kayıtları
Öte yandan kaza gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan önce Eylem Tok saat 21.00'de Göktürk'te bir kafeye gitti. Yanında şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu da vardı.
Tok burada otururken oğlu Timur da saat 21.17'de bir arkadaşıyla yanına geldi. Bir süre annesiyle oturan Timur Cihantimur, daha sonra kafeden ayrıldı.