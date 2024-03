Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar

Başkentimize de böylesi yakışır. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara, bir bozkır kasabasıydı diyerek bu şehri küçümseyenler, onun gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Devlet kuracak, organizasyon kabiliyetine ulaşan Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter. Ne diyor o güzel marşta; Ankara Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara, senden yardım umar her düşen dara. Allah'ın izniyle Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Biz de bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden ibaret değil. Bunun yanında Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla en önemlisi insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Bugün burada Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler sadece Ankara'ya sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz.