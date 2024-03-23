Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar

Başkentimize de böylesi yakışır. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara, bir bozkır kasabasıydı diyerek bu şehri küçümseyenler, onun gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Devlet kuracak, organizasyon kabiliyetine ulaşan Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter. Ne diyor o güzel marşta; Ankara Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara, senden yardım umar her düşen dara. Allah'ın izniyle Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Biz de bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden ibaret değil. Bunun yanında Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla en önemlisi insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Bugün burada Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler sadece Ankara'ya sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz.

Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. Top seslerinin Ulus'taki Meclis'ten duyulduğu o zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. Aynı irade 15 Temmuz gecesi darbecileri sokaklara, meydanları çıktıklarına pişman eden ruhun adıdır. Bu ruh hem milli mücadeleyi zafere ulaştırdı, hem cumhuriyetimizi kurdu, hem tüm demokrasi ve kalkınma atılımlarımıza ilham oldu. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce Ankara başlattı. Ülkenin her karışını ilmik ilmik ördüğümüzün yatırımların hazırlıklarını Ankara'da yaptık. Milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunan hak ve reformlarımızı burada gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla hazırladığımız 2023 hedeflerimizi Ankara ile birlikte fiiliyata geçirdik. Şimdi burada bu meydanda aynı hissiyatı, aynı heyecanı ben şu katılımla aynı azmi görüyorum. Allah'ın izniyle Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi dünyanın devlet ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelallah yıkar geçeriz.

Ankara'yı bilmek, Ankara'yı anlamak, Ankara'yı sevmek elbette önemli. Ama asıl mühim olan Ankara'yı tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır. Şurada mevcut Ankara belediye başkanı şu 5 yılda Allah aşkına siz Ankaralılar olarak ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldık. Ankara da öyle. Çöp, çukur, çamur. Bunlardan artık kurtulalım. Beş yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarma vakti çoktan gelmiştir. Öyleyse 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim. Burası hiçbir şey yapmayarak üstüne bir de bununla övünerek idare edilebilecek bir şehir değildir. Bunca yılın Ankaralısı olarak şehrin nereden nereye geldiğini de, nerede durduğunu hatta gerilediğini de bizzat görüyoruz, biliyoruz. Hele hele ana kademe, kadın kolları, gençler sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Ankara daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz. Ankara'yı bu içine düştüğü sıkışmışlık, çaresizlik, dayatma halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Trafikte çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu öyleyse şu 9 gün sonra bu işin hakkını verelim. Sandıkları patlatalım. Turgut Altınok kardeşimiz ile büyükşehirde, diğer adaylarımızla ilçelerde bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz.

Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Bizim tek derdimiz bin yıllık kadim yurdumuzu ve başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Cumhurbaşkanınız olarak ve tüm grup bakanlıklar hep beraber biz zaten üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. Yerel yönetimlerle el ele vererek 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti ortaya koyacağız. Metrolardan otoyollara, millet bahçelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar pek çok eseri hizmete açtık. Bu işin mahalli idareler ayağını da sağlam tutalım ki verdiğimiz emek, tahsis ettiğimiz kaynak boşa gitmesin. Ankara'yı taşlarına, dar sokaklarına bakıp göz yaşlarımızı silerek başkent yapmış olabiliriz. Ancak Ankara'yı aynı standartlara mahkum etmeye çalışanların vizyonsuzluğuna rıza göstermek zorunda değiliz. Nüfusu pek çok ülkeden fazla Ankara'mız her şeyin en iyisine, en güzeline, en modernine layıktır. Alt yapısıyla, üst yapısıyla şehir içindeki ve kırsaldaki mahalleleri ile Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı vaat ediyoruz. Başkentimizi içinde oturanlarının ve çalışanlarının huzurla işte benim şehrim diyeceği konuma getirmek arzusundayız. Sadece bu değil, Ankara buraya gelen ve gören herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalıdır. Bu potansiyele de ziyadesiyle sahiptir. Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, alt yapısıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla hep birlikte gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz. Çok mu şey istiyoruz? Hayır, hepsi mümkün. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor. Demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem uzundur hem meşakkatlidir. Ülkemiz bu bakımdan talihsiz kesintiler yaşamıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca kaybettiğimiz hazine değerindeki yılların telafisi ancak son 21 yılda mümkün olabildi. Ankara tüm bu süreçlerin en yakın şahididir. Ülkemizi büyütmek ve güçlendirmek, milletimizin hak ve özgürlüklerini genişletmek, insanımızın refahını artırmak için attığımız her adımda gizli açık nice engellemelerle karşılaştık. Bunların bir kısmını dal budak salmadan bertaraf ettik. Bir kısmının üstesinden bedel ödeyerek geldik.