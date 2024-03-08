Eyüpsultan’daki kazadan yeni detaylar | Katil Timur Cihantimur’un arkadaşları ifade verdi! Canavar Eylem Tok kayıp telefonu nasıl aldı





İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis olay gecesinde iki araçta yer alan Timur Cihantimur'un 9 arkadaşının ifadesini aldı. Timur Cihantimur'un kullandığı araçta bulunan 3 arkadaşının ifadesi ortaya çıktı.

"BENİ EVDEN ALMAYA GELDİĞİNDE KENDİSİ LÜKS MARKA ARACINI KULLANIYORDU"

A.K. ifadesinde arkadaşı Timur Cihantimur'un kendisini arayarak dışarda takılmak istediğini anlatarak, "T.C. beni evden almaya geldiğinde kendisi lüks marka aracını kullanıyordu. Araçta K.D. isimli bir arkadaşımız da vardı. Araç hareket ettikten sonra K.D. evine bıraktık ve T.C'nin evine doğru gittik. T.C.'nin evinin önüne Demir arkadaşımızı bekledik. Tahminimce 10 dakika sonra Demir kullandığı koyu renkli araç geldi. Araçta hatırladığım kadarıyla Demir, Hakkı ve Poyraz vardı. Toplamda 5 kişi olduk ve siteden çıktık. Ben Demir'in olduğu araca bindim. Demir, Hakkı ve Poyraz diğer araç ile peşimizden geldiler. Yılmaz E., Akın ve K. A. isimli arkadaşlarımız farklı bir siteden aldık. Kerem, Yılmaz E. diğer araca bindiler. Toplamda 7 kişi olduk ve Göktürk içinde arabaları da turladık ve site meydanına geldik. Meydanda oturduğumuz esnada aynı sınıfta olduğum M. E. Y.'ı gördük. Yanına ilk defa gördüğüm ve soyadlarını bilmediğim Bartu ve Arda olarak bildiğim şahısları gördük ve muhabbet etmeye başladık. Böylece toplamda 10 kişi olduk. Daha sonra buradan araçlar ile ayrıldık. Diğer aracı Demir kullanıyordu. Demir'in yanına Kerem, Yılmaz E., M. E.Y., Poyraz ve Hakkı bindi. T.C.'nin kullandığı araca ise ben, Arda ve Bartu bindik. Siteden çıktık. Merkezde bulunan benzinliğe gittik. Yakıt aldıktan sonra benzin istasyonundan çıktık ve Bahçeköy Orman yoluna girdik. Orman yoluna girince Demir kendi aracılığıyla önümüze seyir halindeydi. Bir müddet sonra Demir bize el hareketi yaparak önüne geçmemizi istedi. Biz de buna istinaden Demir'i solladık ve önüne geçtik" dedi.

"TİMUR'UN ANNESİ BİR KADIN İLE ESKİ MODEL BİR ARAÇLA OLAY YERİNE GELDİ"

Kaza anını anlatan A.K. ifadesinin devamında, "Yolda ilerlerken kasise denk geldik. T.C. kasisi görünce biraz yavaşladı ve kasisi geçince hızlandı. Daha sonra T.C. yolun sağ tarafına gidiş istikametimizde bir şeyler olduğunu gördü ve direksiyonunu ani bir şekilde bulunan cisimlere çarpmamak için sola doğru kırdı. Araç bir anda kaymaya başladı. Aracın sağ tarafı yani benim olduğum taraf ATV tarzı araçlara doğru kaymaya başladı. Kayma sonucu T.C.'nin kullanmış olduğu ve benim içinde olduğum araç ATV tarzı araçlara bir anda çarptı. Çarpma olayından sonra aracımız solda bulunan yamaca doğru çıktı. Akabinde araçta bulunan Timur Cihantimur, ben, Arda ve Bartu araçtan indik. İndikten sonra yolun ortasına yerdeki şahsın yaralı şekilde yattığını gördüm. Onların yanına giderek iletişim kurmaya çalıştık. Daha sonra kalabalıktan duyduğum kadarıyla yolun diğer yamacına uçurum tarafında da bir yaralı olduğunu gördüm. Timur o esnada kendi arabasının önüne gitti ve o aracın altına bir kişi olduğunu bize söyledi. Akabinde yoldan geçen başka araçlar durmuş ve yardımcı oluyordu. Kalabalık kişiler için de birilerinin 112'yi aradığını duydum. Daha sonra yolun yamaç kısmında alt tarafta bir yaralının daha olduğunu öğrendik. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralının yanına giderek yardım etmeye çalıştı. T.C. bu esnada kendi özel şoförlerini aradı ve kaza yaptığını söyledi. Bir müddet sonra da T.C. annesi arayarak ona da kaza yaptığını söyledi. Olay yerine itfaiye ekibi geldi ve müdahale etmeye başladı. Müdahale esnasında Timur Cihantimur'un annesi bir kadın ile eski model plakasını almadığım bir araçla olay yerine geldi. Beni, Timur Cihantimur ve Demir'i gelmiş olduk aracı bindirdiler. Daha sonra kendisi araca bindi ve olay yerinden uzaklaştık. Ben ve Demir'i site girişinde indirdiler ve devam ettiler. Site önünde bulunduğumuz esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Z. H. K. isimli arkadaşımızla kaldığını gördük. Akabinde ben sitede oturan arkadaşımın yanına gittim" ifadelerini kullandı.