Deprem algı dinlemez | AK Parti’den büyük beğeni toplayan paylaşım! İstanbul nasıl hazırlıklı olacak? Çare Murat Kurum

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum çalışmalarını tam gaz devam ettiriyor. İstanbullunun gönlünde taht kuran Murat Kurum, projeleriyle de büyük güven veriyor.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum çalışmalarını tam gaz devam ettiriyor. İstanbullunun gönlünde taht kuran Murat Kurum, projeleriyle de büyük güven veriyor.
DEPREM ALGI DİNLEMEZ
Bu kapsamda AK Parti'nin #Depremalgıdinlemez etiketiyle paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İSTANBUL DEPREME NASIL HAZIRLIKLI OLMALI?
Göreve geldiği günden itibaren 5 yılda depreme herhangi bir hazırlık yapmayan, İstanbullunun parasını reklama ve kendi çıkarlarına harcayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ihanet gözler önüne serildi.
5 SORU TEK ÇÖZÜM: MURAT KURUM
Söz konusu videoda 'İstanbul depremine' vakit kaybetmeden hazır olmalıyız vurgusu yapılırken, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kentsel dönüşüm için proje, bilgi ve deneyime sahip tek aday olduğu görülmüş oldu.
İşte o video:
MURAT KURUM: 650 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, deprem hattında olan megakentin dönüştürülmesi gerçeğine dikkat çekerek, göreve geldiğinde 650 bin güvenli konutun yapılacağını açıklamıştı.
Kurum şu ifadeleri kullanmıştı:
"İmha eden, ihmal eden tarafta değil; daima bu aziz millet için inşaa eden, bu millet için ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul'da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehrin annelerinin, bu şehrin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbulluların mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üstünde tutacağız. Hamdolsun 39 ilçemizin tamamında; hep yeni bir temel, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. başlayacağız. İstanbul'umuza bu kapsamda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz, deprem siyaset üstü bir meseledir."
İMAMOĞLU'NDAN AKILLARA ZARAR AÇIKLAMA: YAPILMAMALI
Murat Kurum'un kentsel dönüşüm vaadi sonrası ise CHP'li Ekrem İmamoğlu akla ziyan bir çıkışta bulunmuştu. Kentsel dönüşüm karşıtı olduğunu bir kez daha ortaya koyan İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
EKREM İMAMOĞLU DÖNÜŞÜM SÖZÜNÜ TUTMADI
Öte yandan Göreve gelirken 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren Ekrem İmamoğlu sözünü tutmamış AK Partili ilçe belediyelerinin planladığı bazı projelere karşı da dava açmıştı.