Deprem algı dinlemez | AK Parti’den büyük beğeni toplayan paylaşım! İstanbul nasıl hazırlıklı olacak? Çare Murat Kurum

5 SORU TEK ÇÖZÜM: MURAT KURUM Söz konusu videoda 'İstanbul depremine' vakit kaybetmeden hazır olmalıyız vurgusu yapılırken, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum 'un kentsel dönüşüm için proje, bilgi ve deneyime sahip tek aday olduğu görülmüş oldu. İşte o video:





Kurum şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmha eden, ihmal eden tarafta değil; daima bu aziz millet için inşaa eden, bu millet için ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul'da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehrin annelerinin, bu şehrin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbulluların mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üstünde tutacağız. Hamdolsun 39 ilçemizin tamamında; hep yeni bir temel, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. başlayacağız. İstanbul'umuza bu kapsamda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz, deprem siyaset üstü bir meseledir."



İMAMOĞLU'NDAN AKILLARA ZARAR AÇIKLAMA: YAPILMAMALI

Murat Kurum'un kentsel dönüşüm vaadi sonrası ise CHP'li Ekrem İmamoğlu akla ziyan bir çıkışta bulunmuştu. Kentsel dönüşüm karşıtı olduğunu bir kez daha ortaya koyan İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



EKREM İMAMOĞLU DÖNÜŞÜM SÖZÜNÜ TUTMADI

Öte yandan Göreve gelirken 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren Ekrem İmamoğlu sözünü tutmamış AK Partili ilçe belediyelerinin planladığı bazı projelere karşı da dava açmıştı.

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