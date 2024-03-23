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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den CHP'li Mansur Yavaş'a 'siyasi ahlaksız' çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim de yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın 'İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor' ifadelerini kullanması, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i çileden çıkardı. “Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz” diyen Meral Akşener, CHP’li Yavaş’a “Fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız” sözleriyle yüklendi.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 21:23 Güncelleme 23 Mart 2024, 21:24
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’li Mansur Yavaş’a ’siyasi ahlaksız’ çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

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Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim de yükselmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor' sözleri sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener eski ortağını adeta bombaladı.

İYİ Parti lideri Akşener CHP'li Yavaş'a sert daldı!



'SİYASİ AHLAKSIZ' ÇIKIŞI
"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz" diyen Meral Akşener, CHP'li Yavaş'a "Fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız" sözleriyle yüklendi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş çıktı televizyonda dedi ki İl Başkanları İlçe Başkanları Belediye Meclis Üyeleri İYİ Parti'den istifa ettiler benimle çalışıyorlar dedi. Diğerleri anlamaz ama benim bu söyleyeceğimi Sayın Mansur Yavaş ve etrafındakiler anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir vallahi billahi ben de unutmayacağım. İyilik yap kötülük bul. Böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için bunlar bizim için yeni tecrübeler insanlara güvenip onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız."
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"PARTİMİZE OPERASYON ÇEKİYOR"
Meral Akşener geçtiğimiz günlerde CHP'li Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye operasyon çektiğini de açıklamıştı. Yavaş, Akşener'i korkak diye hedef almış, Akşener ise, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine bu söylendi. Şahitli, ispatlı bu söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibarıyla o günler geçti, bugün itiraf etti" ifadelerini kullanmıştı.

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