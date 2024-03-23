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Bahar Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! Araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı şehit oldu. MSB'den yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 19:50 Güncelleme 23 Mart 2024, 19:50
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! Araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı şehit oldu

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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