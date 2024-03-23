TPAO’ya ruhsat verildi! Karadeniz ve Akdeniz’in ardından Marmara’da petrol aranacak

İLK KUYU MARMARA-1

Marmara Denizi'nde sismik veri toplama çalışmalarında görev alacak milli gemiler Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis, Karadeniz'deki çalışmalarını tamamladıktan sonra Marmara'ya geçerek veri toplayacaklar. Marmara'daki çalışmaların önümüzdeki yıl başlamasının planlandığı öğrenilirken, elde edilecek veriler ışığında bölgeye Kanuni, Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han sondaj gemilerinden bir veya birkaçı yönlendirilerek sondaj çalışmalarına başlanacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bölgede açılacak ilk kuyuya Marmara-1 adının verileceği, sondaj çalışmalarında deniz tabanının 3 bin metre kadar altına inilmesinin planlandığı ifade edildi. Enerjide attığı her adımla tam bağımsızlık hedefine bir adım daha yaklaşan Türkiye, uygulanan stratejilerin ne kadar olduğunu da aldığı sonuçlarla ortaya koyuyor. Marmara'da ilk petrol arama çalışması 1975 yılında İngiltere, ABD, Almanya ve İrlandalılardan oluşan konsorsiyumun sahibi olduğu "Global Marine" adlı şirket tarafından Gromar isimli bir sondaj gemisi ile gerçekleştirilmişti.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOL BÖYLE AÇILDI

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" kitabında "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı bölümde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti. Albayrak kitabında, "Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir" ifadelerini kullanmıştı. Güneydoğunun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakırdan TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN