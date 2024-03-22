Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Murat Kurum’un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini anlattı!





Bakan Hakan Fidan, Murat Kurum'a ilişkin "Görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması lazım, konuyu bir yerden alıp ileriye taşıyabiliyor ve bitirebiliyor olması lazım" sözlerini kullandı. Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?

BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"Sürekli bir yerde bir şey olmuştur. Sel, deprem, yangın olmuştur. Evler yıkılmıştır. Köyler mahvolmuştur. O sırada Murat Kurum, gelir. Ne yapacağını projelerini anlatır. Sonra aylar sonra gelir, "Şunu teslim ettik. Bunu teslim ettik" der. Bir bakarım sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü ile açılış için tarih alıyor. İşte sahne bunların. Eğer İstanbul depremine biz millet olarak sahici bir hazırlık yapmak istiyorsak, devlet olarak refleksimizin önceden var gücümüzle göstermek istiyorsak şuana kadar yaşadığımız büyün felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak Murat Kurum'un Büyükşehir belediye başkanı olması gerekiyor arkadaşlar.





Ben çok uzun yıllar devletin çok hassas konularında, çok stresli faaliyetlerinde yöneticilik yaptım. Emaneti ve görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışıyor olabilmesi lazım. Konuya odaklanması lazım. Konuyu bir yerden alıp ileri bir yere doğru taşıyor olabilmesi lazım. Ve konuyu bitirmesi lazım. Konuyu anlatması yetmiyor. İfade etmesi, sizin elinizi sıkması yetmiyor. Çok iyi iletişimci olması yetmiyor. O insanın deprem hazırlığı gibi çok önemli bir konuyu halletmesi gerekiyor.

Şimdi düşünün 11 milyon insanın etkilendiği bir yaşam alanının tekrar dönüşümünün sağlanması konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. Depremden hemen sonra bölgeye gitmiştik. Orada Murat Kurum ile karşılaştık. Hiç böyle enerjisinden bir şey kaybetmemiş olayın üzerindeydi. Hatta benim bazı fikirlerim vardı yeniden şehirleşme ile ilgili onu bile tartışma imkanımız olmuştu.

Bu kadar detay isteyen bir konuyu bir araya getiriyor. Projeleri hazırlıyor daha sonra başlatıyor, bitiriyor ve hayata geçiriyor. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Bunlar her zaman olabilen şeyler değil. Devlette bunları yapabilen kabiliyetli insanların sayısı, yöneticiler ve emanet taşıyıcılar azdır. Devlete bu tür insanları kolay kolay yetiştirmezler. Onun içinden Maraş depremi sonrası Murat Kurum'un yaptığı çalışmaları gerek düşün çalışmasından proje aşamasından uygulama aşamasına kadar çok önemli. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN