Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur

"ŞEHİRLERİMİZİN SÜRATLE DEPREME HAZIRLANMALARI GEREKİYOR" "Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Bunun için önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde ötekilerden bir farkımız kalmaz. Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üzerine bir de asrın felaketi 6 Şubat depremleri bindi. Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır. Sadece bu yıl için deprem bölgesine bir trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkanlarını, milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıtlarını fazlasıyla telafi edeceğiz." Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttülerse, önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüterek bunu başaracaklarını ifade eden Erdoğan, azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyecekleri hiçbir meselenin olmadığını kaydetti.

Erdoğan, konuşması sırasında "Tayyip Dede" diye bağıran bir çocuğa, "Tayyip Deden sevsin seni" diye yanıt verdi. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki aramıza bozguncuları, fitne tüccarlarını sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir. Karabük'ün her mücadelemiz gibi bu zorlu süreçte de yanımızda yer alacağına inanıyorum. Öyleyse buradan öyle bir ses verin ki yukarıda Karadeniz, aşağıda Bolu Dağı'na kadar duymayan kalmasın. Karabük, emeğin, alın terinin şehri Karabük, Çanakkale kahramanı 42. Alay'ın şehri Karabük. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Karabük'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Allah sizden razı olsun. Şu mübarek günlerde verilen sözler çok daha önemli."



Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki para sayma görüntülerine değinirken, "Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı." dedi. Ramazan Bayramı gelmeden, 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak kutlayacaklarını söyleyen Erdoğan, seçim dönemlerinin, her kademede yöneticilerin belirlendiği demokrasi şölenleri olmasının ötesinde anlamlara sahip olduğunu söyledi. Seçimlerin aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu görmeye vesile olan tarihi ve milli bir sınama olduğunu kaydeden Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak biz, ister seçime beraber girelim, ister ayrı adaylarla girelim hep tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, şu karşımdaki tablo gibi kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Siyasetlerinin milletin birliği, vatanın bütünlüğü, devletin bekası çerçevesinde şeffaf ve erdemli bir tarzda şekillendiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz mayıs ayında karşımızda kurulan ittifakı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi nerede bunlar? Altılı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan bir kişi yok, hepsi gitti. Tüm suçu bay Kemal'in sırtına yükleyip, hepsi de şimdi kendi keyfine bakıyor. 'Altılı masa' dediler, 'On altılı masa' dediler, birileri de masanın altına girdi, şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar. Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM'le, bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan 'ittifak yapmadık' diyorlar ama pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, ortak belediye meclis üyesi listesi çıkartıyorlar, belediye bürokrasisi pazarlığı yapıyorlar. DEM'in hiçbir söz hakkı olmayan tabanının iradesini tek parti faşizminin günümüzdeki temsilcisi CHP'yle pazarlık masasına sürdüler. Bedeli hala bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı."