AK Parti büyük Ankara mitingi saat kaçta? 23 Mart Cumhurbaşkanı Ankara mitingi nerede, miting alanına nasıl gidilir?

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, Türkiye'nin dört bir yanında coşkulu mitinglere devam ediyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde 30'dan fazla ilde yapılacak mitinglerin ardından, İzmir ve İstanbul'un ardından Ankara'da da heyecan dorukta. Peki, 23 Mart Ankara mitingi saat kaçta? Ak Parti Ankara mitingi nerede? İşte konu hakkında detaylar...