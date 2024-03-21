Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan canlı yayında CHP’deki para skandalına çok sert sözler: Niye saklıyorsun Ekrem

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP adayının televizyonlara çıkamadığını söyleyerek, "Niye çıkamadıklarını biliyor musunuz? Bu soruyu (para sayma görüntüsü) sormamak kaydıyla televizyona çıkmak istiyorlar. Niye saklıyorsun, ne varsa açıklayın milletimize şeffaf bir şekilde. İnsanımız da aydınlansın." dedi.

Bir televizyon programına konuk olan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatleri yerine getirmediğini, aynı vaatleri bu seçimde de tekrar ettiğini kaydetti.

İmamoğlu'nun, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek yerine CHP'yi dizayn etmekle uğraştığını söyleyen Kurum, "İBB Meclisinde deprem görüşülürken, gidip orada Zoom toplantıları üzerinden kongreyi dizayn etmeler gibi bir sürü şeyi zaten kendileri de anlatıyorlar. Buradaki sorun ilgisizlik, liyakatsiz bir kadroyla çalışmak, beceriksizlik. Bizim tüm vaatlerimiz ayağı yere basan vaatler. Bu vaatlerin hepsini 6 aylık, bir yıllık eylem planlarıyla hızlı şekilde hayata geçireceğiz. 1 Nisan'da biz ne yapacağımızı biliyoruz ama onlar ne yapacağını bilmiyor." diye konuştu.

İstanbullunun suyunun çamur gibi aktığını ve içilemediğini dile getiren Kurum, İBB yönetiminin 5 yılda bir damla su kaynağı getirmediğini, yeni arıtma ve isale hattı yapmadığını ifade etti.

İSKİ'nin elektrik parasını ödeyemeyecek hale getirildiğini söyleyen Kurum, "İSKİ'yi yönetenlerin kim olduğu belli değil. Sonuçta burası, bu işi yapacak belediyenin iştiraki. Öyle becerikli arkadaşlar vardı ki orada geçmişte. Haliç'in koktuğu günleri hatırlıyoruz. Ora temizlendi. Bu şehrin her yerine içme suyu götürüldü. İstanbul susuz kalacak diye korkulu günlerle beklediğimiz süreçte bakın hiç susuz kalmıyor. Niye? Bu yatırımlar sayesinde. Sen yapmıyorsun, yapana engel oluyorsun, eleştiriyorsun. Üstüne gidiyorsun, temel atmama töreni yapıyorsun. Devlette devamlılık esas. Bunlar devlet yönetmemiş. Şu anda kendileri de yönetmiyor zaten." dedi.