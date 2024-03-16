Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU Bu durum üzerine sosyal medyada kullanılar çeşitli yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları...



Ekrem tatillerini hatırlar, karda millet perişan olurken rakı-balık keyfini hatırlar.



Açık şekilde yalan konuşuyor.



Ekrem İmamoğlu panikte. Her Murat'ı Murat Kurum sanıyor.



Reklama harcadığın parayı İstanbul'a harcasaydın, otobüslerin tamamı yenilenirdi. Bunu sen de hatırlardın. BESİN TAVSİYESİ VERİLDİ Kronik hafıza kaybının baş gösterdiği İmamoğlu'na tavsiyeler de gecikmedi. Zerdaçal, ıspanak, ceviz gibi besinler tüketmesi önerildi.

TARİHE EN ÇOK SÖZÜNÜ TUTMAYAN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GEÇECEK

Konuyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı... İstanbulluya "CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu nasıl hatırlarsınız?" diye sorulsa eminim icraatından çok operasyonları ve ilişkili skandalları hatırlanır. En başta da "kafa koparan" adamlarının karıştığı son "çantalar dolusu para" skandalı.



Çünkü "Her şey çok güzel olacak" dediği hâlde ortaya "güzel" olan bir tablo çıkaramadı ve İstanbul son 5 yılda daha kötüye gitti. Bu gerçeği son birkaç gündür çıktığı her televizyonda kendisi de itiraf etmek zorunda kaldı.



Sadece birkaç soru karşısında bile dengesi bozuldu, ne diyeceğini şaşırdı. Çünkü verdiği sözleri büyük oranda yerine getirmemişti.



Gazeteci Cüneyt Özdemir soruyor: "Denizaltıyla kent içi yolculuk demiştiniz. Bunları sizin broşürden aldım. Hatırlıyor musunuz?"



İmamoğlu: "Denizaltıyla kent içi yolculuğu, hatırlamıyorum."





Bir başka televizyonda İstanbul'un en önemli sorunu olan deprem ve kentsel dönüşümle ilgili verdiği cevap, yerel bir siyasetçinin düşebileceği en alt sınırdı:



"Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar."

Hadi diyelim bunlar büyük projelerdi. Peki çok övündüğü sanat ve kültür alanıyla ilgili, "İstanbul'a 22 şehir tiyatrosu yapacağım" sözüne verdiği şu cevaba ne diyeceğiz?



"Biz sayı vermedik. Hatırlamıyorum."

Sadece algı ve reklamla siyaset yapılmayacağını anlamış mıdır bilemem ama geride daha çok söz verdiği hâlde yapamadıkları var. Herhalde bu nedenle hizmetten çok "polemik" yapmaya yöneldi. Ama artık o stratejisi çöktü; çünkü söz verdiği hâlde yapmadığı o kadar proje var ki saymakla bitmez. Doğal olarak bunları da AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum tek tek hatırlatıyor. Birkaçını sayalım:

"15 bin yeni sosyal konut yapacağız" dedi, o vaadi de yerine getirmedi!