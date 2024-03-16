PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu'na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak

İstanbul'un son 5 yılda yaşadığı sorunlar, vatandaşları isyan ettirdi. Bozulan otobüsler, çalışmayan metrolar, asfalt yapılmayan yollara isyan çığ gibi büyüdü. Trafik çilesi de İstanbullu'nun en büyük sorunu oldu. 2019'da yüzlerce vaatte bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra tatile çıktı. 31 Mart seçimleri gelince, paniğe kapıldı. Gerçekleştirmediği vaatler sorulunca da, "Hatırlamıyorum" dedi. İmamoğlu'nda resmen kronik hafıza kaybı baş gösterdi. Durum üzerine Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum da, Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini hatırlamamasına katıldığı bir programda nokta atışı yaptı.Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise İstanbulluya verdiği sözlerin yüzde 70'ini tutmayan İmamoğlu'nun büyük ihtimalle siyasi tarihe verdiği sözleri en çok tutmayan belediye başkanı olarak geçeceği değerlendirmesinde bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 08:40 Güncelleme 16 Mart 2024, 09:03
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un son 5 yılda yaşadığı sorunlar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

Bozulan otobüsler, çalışmayan metrolar, asfalt yapılmayan yollara isyan çığ gibi büyüdü.2019'da yüzlerce vaatte bulunan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri yaklaşınca İstanbullu aklına geldi.

Gerçekleştirmediği vaatler katıldığı programda sorulunca da, "Hatırlamıyorum" dedi. 5 yıl önce verdiği vaatleri hatırlamayan İmamoğlu'nun 30 yıl önce Başkan Erdoğan'ın köfteci dükkanına geldiğini iddia etmesi de kafaları karıştırdı.

"UTANMADAN BUNLARI SÖYLÜYOR"

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum da, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini hatırlamamasına katıldığı bir programda nokta atış yaptı. Kurum, "Bir yöneticiye verdiği sözleri tutmak yaraşır. İBB Başkanı 'yapacağım' dedi, yapmadı. Sorduğunuzda 'Hatırlamıyorum' diyor. Bu başkan 30 yıl önceki köfteyi hatırlıyor, 5 sene önceki sözlerini hatırlamıyor. İstanbullular'a utanmadan bunları söylüyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Bu durum üzerine sosyal medyada kullanılar çeşitli yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...

Ekrem tatillerini hatırlar, karda millet perişan olurken rakı-balık keyfini hatırlar.

Açık şekilde yalan konuşuyor.

Ekrem İmamoğlu panikte. Her Murat'ı Murat Kurum sanıyor.

Reklama harcadığın parayı İstanbul'a harcasaydın, otobüslerin tamamı yenilenirdi. Bunu sen de hatırlardın.

BESİN TAVSİYESİ VERİLDİ

Kronik hafıza kaybının baş gösterdiği İmamoğlu'na tavsiyeler de gecikmedi. Zerdaçal, ıspanak, ceviz gibi besinler tüketmesi önerildi.

TARİHE EN ÇOK SÖZÜNÜ TUTMAYAN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GEÇECEK
Konuyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

İstanbulluya "CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu nasıl hatırlarsınız?" diye sorulsa eminim icraatından çok operasyonları ve ilişkili skandalları hatırlanır. En başta da "kafa koparan" adamlarının karıştığı son "çantalar dolusu para" skandalı.

Çünkü "Her şey çok güzel olacak" dediği hâlde ortaya "güzel" olan bir tablo çıkaramadı ve İstanbul son 5 yılda daha kötüye gitti. Bu gerçeği son birkaç gündür çıktığı her televizyonda kendisi de itiraf etmek zorunda kaldı.

Sadece birkaç soru karşısında bile dengesi bozuldu, ne diyeceğini şaşırdı. Çünkü verdiği sözleri büyük oranda yerine getirmemişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir soruyor: "Denizaltıyla kent içi yolculuk demiştiniz. Bunları sizin broşürden aldım. Hatırlıyor musunuz?"

İmamoğlu: "Denizaltıyla kent içi yolculuğu, hatırlamıyorum."



Bir başka televizyonda İstanbul'un en önemli sorunu olan deprem ve kentsel dönüşümle ilgili verdiği cevap, yerel bir siyasetçinin düşebileceği en alt sınırdı:

"Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar."
Hadi diyelim bunlar büyük projelerdi. Peki çok övündüğü sanat ve kültür alanıyla ilgili, "İstanbul'a 22 şehir tiyatrosu yapacağım" sözüne verdiği şu cevaba ne diyeceğiz?

"Biz sayı vermedik. Hatırlamıyorum."
Sadece algı ve reklamla siyaset yapılmayacağını anlamış mıdır bilemem ama geride daha çok söz verdiği hâlde yapamadıkları var. Herhalde bu nedenle hizmetten çok "polemik" yapmaya yöneldi. Ama artık o stratejisi çöktü; çünkü söz verdiği hâlde yapmadığı o kadar proje var ki saymakla bitmez. Doğal olarak bunları da AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum tek tek hatırlatıyor. Birkaçını sayalım:
"15 bin yeni sosyal konut yapacağız" dedi, o vaadi de yerine getirmedi!



"Ulaşım sorununu çözeceğiz" dedi, tam bir çileye dönüştürdü.
"Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız" dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!
"100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız" dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı!
"İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!
"Megabüs hattı yapacağız" dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!
"İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

TARİHE NASIL GEÇECEK?
Gördüğünüz gibi İmamoğlu, İstanbulluya verdiği sözlerin yüzde 70'ini tutmamış. Büyük ihtimalle siyasi tarihe de verdiği sözleri en çok tutmayan belediye başkanı olarak geçecek. Tabii bu gerçek onun hiç hatırlanmayacağı anlamına gelmez. Hakkını teslim edelim, algı ve operasyon siyasetindeki başarısı unutulacak gibi değil. Daha belediye başkanı seçilmesinin ilk aylarında "o makama" göz koyarak ilk siyasi hamlesini yapmıştı.

Sonra arkasına aldığı o rüzgarla deprem acısı yaşayan Elazığlılara nispet yaparcasına "Tatil bana yakışıyor" çıkışı, kara teslim olan İstanbul'da İngiliz büyükelçiyle balık keyfi yapması, ablası Akşener'in dayatmasıyla cumhurbaşkanı yardımcılığına yükselmesi hiç de hafife alınacak ataklar değildi. Hele Mansur Yavaş'la 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ekranlara çıkıp, halka açıkça "yalan" söyledikleri; "Aramızda kalsın, kazandık" tiyatrosuyla hiç hafızalardan silinmeyecek gibi.

Ama onu en çok ve özellikle hatırlayacak iki siyasetçi var: Baba-oğul ilişkisi içinde olduğu hâlde kurultayda "hançer"lediği Kemal Kılıçdaroğlu ve operasyonla partisinin içini boşalttığı ablası Meral Akşener.
Bu da az şey değil...

CHPli Ekrem İmamoğlu tekrar sınıfta kaldı! Yalan vaatleri soruldu yine hatırlayamadı: Nerden aldınız bilmiyorumCHPli Ekrem İmamoğlu tekrar sınıfta kaldı! Yalan vaatleri soruldu yine hatırlayamadı: Nerden aldınız bilmiyorum

Ekrem İmamoğlu yine yalana başvurdu! İstanbul’da musluklardan su içilebildiğini iddia ettiEkrem İmamoğlu yine yalana başvurdu! İstanbul’da musluklardan su içilebildiğini iddia etti

İmamoğlu kasaya çöktü CHPnin hazine yardımları Ekremci medyaya aktı! İBB bütçesi de fona meze oldu... Parayla haber skandalıİmamoğlu kasaya çöktü CHPnin hazine yardımları Ekremci medyaya aktı! İBB bütçesi de fona meze oldu... Parayla haber skandalı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti
Türkiye genelinde Ramazan denetim sıklaştı! Yöresel ürün hilesi çökertildi! Halkın cebine göz dikenlere ceza yağdı
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu’nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
Başkan Erdoğan’dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM’e ayar üstüne ayar | İşin içine deste deste para girdi
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü yok olmalı
SON DAKİKA