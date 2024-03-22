Netflix’ten yeni PKK propagandası! 3 Cisim Problemi'nde (3 Body Problem) PKK/YPG’yi temsil eden Leyla Ariç’i BM’ye soktular

Bugüne kadar çektiği çoğu dizi ve filmde terör örgütü PKK/YPG'nin reklamını yapmaktan geri durmayan dijital medya platformu Netflix büyük bir skandala daha imza attı.
Bugüne kadar çektiği çoğu dizi ve filmde terör örgütü PKK/YPG'nin reklamını yapmaktan geri durmayan dijital medya platformu Netflix büyük bir skandala daha imza attı.
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN REKLAMINI YAPTILAR
Netflix'te yayınlanan ve ABD merkezli "3 Cisim Problemi" adlı 8 bölümlük dizide açık açık terör örgütü PKK'nın reklamı yapıldı.
BM GENEL KURULU'NDA TERÖRİST KIYAFETİYLE ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR
Dizinin yayınlanan "Wallfacer" isimli 8.bölümünde dünyayı kurtaracak 3 isim açıklandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tanıtılan isimlerden PKK terör örgütü üyesi olarak lanse edilen ve terörist kıyafetleri giydirilen "Leyla Ariç" isimli karakter oldu. Karakteri Salem Murphy isimli oyuncu canlandırdı.
"RAKKA'DA IŞİD'E KARŞI MÜCADELE ETTİ" DİYEREK TERÖRİST ÖVDÜLER
Ahaber.com.tr'de yer alan habere göre, Dizide yapılan konuşmada "Bayan Ariç, Rakka'da IŞİD'e karşı verdiği mücadele ile adını duyurdu" denilerek terör örgütü PKK ve teröristler meşrulaştırılmaya çalışıldı.
ASİMETRİK SAVAŞ USTASI OLARAK LANSE EDİLDİ
Ayrıca terörist rolündeki Ariç'in asimetrik savaşlarda yer alma ve savaşları kazanma alanında olağanüstü bir tecrübeye sahip olduğunun da altı çizildi.
"TÜM KAYNAKLARDAN SONUNA KADAR FAYDALANABİLECEK"
Diğer yandan yapılan konuşmada Ariç'e çok büyük yetkiler verileceği ve tüm kaynaklardan sonuna kadar faydalanabilme hakkının tanınacağının da altı çizildi.
"EMİRLERİ AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAK"
Ayrıca Ariç'in davranışlarının anlaşılmaz olması durumunda bile emirlerini açıklama yükümlülüğünün olmayacağına vurgu yapıldı.
PKK'YI ÖVMEK İÇİN KİTAPTA OLMAYAN BÖLÜMÜ SENARYOYA EKLEDİLER
Sosyal medyada gündem olan bu büyük skandala tepki yağarken bir skandal daha ortaya çıktı. "Üç cisim problemi" kitaptan uyarlanan dizideki PKK'lı terörist sahnesinin kitapta yer almadığı iddia edildi.
"KÜRT SAVAŞ KAHRAMANI"
Ayrıca Netflix'te yer alan bilgilere göre Leyla Ariç isimli kişi için "Kürt savaş hahramanı" olarak tanımlandı.
BU İLK SKANDAL DEĞİL!
Netflix'te, Selahattin Demirtaş'ın, 2016'da Ankara Kızılay'da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 125 kişinin yaralandığı saldırıda PKK'nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir'e atfettiği "Seher" adlı kitabın reklamı yapıldı.
PKK PAÇAVRALARI DUVARDA
ABD'li film ve dizi platformunda yayınlanan "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG paçavralarının kapı ve duvara asıldığı görüldü.