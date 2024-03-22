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CHP'deki kirli para trafiğinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çakarlı sevkiyatçısı Hüseyin Köksal da çıktı!

CHP'deki para kulesi skandalında her gün yeni bir isim deşifre oluyor. Deşifre olan isimlerin ortak yanı ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlıkları. Kirli para trafiğinden son olarak İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Hüseyin Köksal çıktı. 2021 yılında İstanbul'da emniyet şeridinde Audi A8 marka lüks araçla yakalanan Köksal'ın 6 ay boyunca para taşıdığı belirlendi. Milletvekili plakasıyla trafikte istediği gibi gezen Köksal'ın, İmamoğlu'nun talimatıyla Olay TV'yi satın alan kişi olduğu biliniyor. Köksal'ın ultra lüks çakarlı arabasına plaka tahsisini yapan ismin de İmamoğlu'nun İETT'nin bakım onarım ihalesini verdiği CHP'li Özgür Karabat olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 15:19 Güncelleme 22 Mart 2024, 15:19
CHP’deki kirli para trafiğinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çakarlı sevkiyatçısı Hüseyin Köksal da çıktı!

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CHP'deki paradan kule skandalında kirli paranın kaynağının CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu kanıtlandı.

Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

CHP'deki paradan kulede yeni görüntü!

PARANIN MERKEZİNDE EKREM İMAMOĞLU VAR
Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan bu durumla şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin KöksalEkrem İmamoğlu ve Hüseyin Köksal


CHP'deki para kulesi skandalında her gün yeni bir isim deşifre olurken neredeyse tüm şüphelilerin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi bulunuyor.



YENİ İSİM ÇAKARLI HÜSEYİN KÖKSAL
Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile Bursa merkezli Olay TV'yi alan Hüseyin Köksal da kirli para trafiğinin içinde olduğu ortaya çıktı. Köksal'ın, çakarlı ultra lüks aracıyla 6 ay boyunca valizler dolusu para taşıdığı öğrenildi.

CHP'li Özgür KarabatCHP'li Özgür Karabat

KÖKSAL ÇAKAR SEBEBİYLE KONTROLLERE TAKILMIYORDU
Köksal'ın, aracı çakar tahsisi nedeniyle trafik kontrollerine takılmıyor. Bilindiği gibi, milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı var. Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor. Köksal'a, çakar tahsisini yapan isim de dikkat çekiyor. Köksal'a çakar tahsisini İmamoğlu'nun İETT'nin bakım onarım ihalesini verdiği CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın yaptığı belirtiliyor.

40 MİLYON TL PARA TOPLANDI! KİM NE KADAR VERDİ?
Savcılık ifadeleri ve CHP'nin içinden öğrenilen bilgilere göre ortada dönen kirli paranın 40 milyonun çok üzerinde olduğu ifade ediliyor. Yine CHP içinden kaynakların iddialarına göre; para toplanırken önce CHP'li ilçe belediyelerine gidildi. Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 3 milyon, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 5 milyon, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 2.5 milyon TL ödediği iddia ediliyor. Bakırköy Belediyesi'nin para vermediği, Adalar Belediyesi'nin de finansal gücü olmadığı için kirli ağa katılmadığı da gelen bilgiler arasında.

KİM BU HÜSEYİN KÖKSAL?
Hüseyin Köksal, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından 2019'da Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı ve büyük harcamalar yapmıştı.


İMAMOĞLU İLE DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR
Hüseyin Köksal'ın, Ekrem İmamoğlu gibi aslen Trabzonlu olduğu ve dostluklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığı biliniyor.

KAMUOYU HÜSEYİN KÖKSAL'I NEREDEN TANIYOR?
Kamuoyunda Hüseyin Köksal sadece Olay Tv'nin ortağı gibi gözükse de Şubat 2020'de kurulan Advercity şirketiyle İBB'ye ait açık hava mecralarının (billboard, raket vs) ihalesini 3 yıllığına İBB sözcüsü Murat Ongun sayesinde alması da dikkat çekmişti.

İMAMOĞLU OLAY TV'Yİ NASIL FONLUYORDU?
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından kendisine yakın bir medya oluşturma girişimleri içinde olduğu biliniyordu. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre merkezi Şişli'de olduğu anlaşılan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. de işte tam bu sırada kuruldu.

Şirketin ortakları arasında, İmamoğlu'nun Trabzon'dan eski arkadaşı olan ve tekstil işi ile uğraşan Hüseyin Köksal'ın kardeşi, Ahmet Köksal ile Uğur Kapkı'nın isimleri görünüyor. Bu şirketin ajans markası da Advertcity olarak belirleniyor.

Advertcity'nin bir anda görülmemiş bir reklam kampanyası ile gündeme gelmesi, hem İstanbulluların, hem de sektör içindeki profesyonellerin dikkatini çekmişti.

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