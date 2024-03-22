CHP’deki kirli para trafiğinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çakarlı sevkiyatçısı Hüseyin Köksal da çıktı!

CHP'li Özgür Karabat KÖKSAL ÇAKAR SEBEBİYLE KONTROLLERE TAKILMIYORDU

Köksal'ın, aracı çakar tahsisi nedeniyle trafik kontrollerine takılmıyor. Bilindiği gibi, milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı var. Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor. Köksal'a, çakar tahsisini yapan isim de dikkat çekiyor. Köksal'a çakar tahsisini İmamoğlu'nun İETT'nin bakım onarım ihalesini verdiği CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın yaptığı belirtiliyor.

40 MİLYON TL PARA TOPLANDI! KİM NE KADAR VERDİ?

Savcılık ifadeleri ve CHP'nin içinden öğrenilen bilgilere göre ortada dönen kirli paranın 40 milyonun çok üzerinde olduğu ifade ediliyor. Yine CHP içinden kaynakların iddialarına göre; para toplanırken önce CHP'li ilçe belediyelerine gidildi. Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 3 milyon, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 5 milyon, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 2.5 milyon TL ödediği iddia ediliyor. Bakırköy Belediyesi'nin para vermediği, Adalar Belediyesi'nin de finansal gücü olmadığı için kirli ağa katılmadığı da gelen bilgiler arasında. KİM BU HÜSEYİN KÖKSAL?

Hüseyin Köksal, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından 2019'da Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı ve büyük harcamalar yapmıştı.



İMAMOĞLU İLE DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR

Hüseyin Köksal'ın, Ekrem İmamoğlu gibi aslen Trabzonlu olduğu ve dostluklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığı biliniyor. KAMUOYU HÜSEYİN KÖKSAL'I NEREDEN TANIYOR?

Kamuoyunda Hüseyin Köksal sadece Olay Tv'nin ortağı gibi gözükse de Şubat 2020'de kurulan Advercity şirketiyle İBB'ye ait açık hava mecralarının (billboard, raket vs) ihalesini 3 yıllığına İBB sözcüsü Murat Ongun sayesinde alması da dikkat çekmişti.

İMAMOĞLU OLAY TV'Yİ NASIL FONLUYORDU?

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından kendisine yakın bir medya oluşturma girişimleri içinde olduğu biliniyordu. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre merkezi Şişli'de olduğu anlaşılan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. de işte tam bu sırada kuruldu.