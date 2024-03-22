Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu yönetimine: 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul

"İstanbullular trafik çilesinden illallah etmiş durumda. Toplu ulaşım artık yerini toplu eziyete bıraktı. Bugün metro ve metrobüs duraklarının hali ortada. Yatırım yapmadıkları gibi bizim İstanbul'a kazandırdığımız başarıların üzerine konmaya çalışıyorlar. Halbuki bu CHP'li Belediye başkanın son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi bile yok. Bunların 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul'dur. Bir de bizim dönemimizde temeli atılan onlarca projemiz var. Bunlar temel atmaktan hoşlanmadıkları için onların üzerine de beton döktüler, hafriyat döktüler. Peki Ulaştırma Bakanlığımız ne yaptı? Bunların elinde heba olacak olan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Hattını aldı, 38 ayda bitirdi. Demek ki neymiş, çalışınca oluyormuş. İsteyince oluyormuş, dertlenince çözülüyormuş."

MALTEPE'YE BOTANİK PARKI SÖZÜ

Murat Kurum, 1 Nisan'dan sonra da Maltepelilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, ilçeye ilişkin projelerini şu ifadelerle anlattı:

"Kentsel dönüşüm projelerini ilçenin dört bir yanına yayacağız. Yarımburgaz Mahalle'mizde kentsel dönüşüm ve kıyı rekreasyon projemizi hayata geçireceğiz. Maltepeli ve İstanbullu kardeşlerimizin temiz bir nefes alması için 8 milyon metrekare büyüklüğe ulaşacak İstanbul Botanik Parkı'nı Maltepe'de kuracağız. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattını sizlerin hizmetine sunacağız. Maltepe-Samandıra raylı sistem hattını 2,e5 yıl içerisinde tamamlayarak sizlere armağan edeceğiz. Bu beceriksiz yönetim hiçbir şey yapmadığı gibi bir de utanmadan sıkılmadan bizim İstanbul'a, Maltepe'mize kazandıracağımız eserleri eleştiriyor. Ya sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, ben deprem bölgesinde 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen, kendi genel başkanını devirmek için otel odalarında gizli toplantılar yaparken, ben İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen İstanbul'u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, ben İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum."

Seçimlere bir haftalık süre kaldığını hatırlatan Kurum, halkın ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğini dile getirdi.