Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankırı Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Meydanda 45 bin kişi var. Durmayacağız. Yarın Ankara pazar günü İstanbul. Muhteşem mitinglerimizi yapacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankırı Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Meydanda 45 bin kişi var. Durmayacağız. Yarın Ankara pazar günü İstanbul. Muhteşem mitinglerimizi yapacağız.
KAAN 2028'DE TESLİM EDİLECEK
KAAN savaş uçağımızı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza büyük korku saldı.
TERÖRİSTLERE HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL
Vatan evlatlarına saldırmanın bedelini bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz.
CHP'YE TEPKİ
CHP'de vizyon, proje, ufuk, eser, icraat hak getire. Biz eser bırakıyoruz.
Şaibeli paralarla kule yapıyorlar. 31 Mart'ta milletimiz sizi sandığa gömecek.
CHP'nin yeni genel başkanı darbe sever çıktı.
Özgür efendi Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, tamamen kapanmıştır.