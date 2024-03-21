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Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak

Yeni yargı paketinde yer alması düşünülen düzenlemeye göre terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan yargılananlar milletvekili seçilse bile dokunulmazlık kazanamayacak, yargılama sürecek ve cezaevinden çıkamayacak.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:15
Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak

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Adalet Bakanlığı ve AK Parti, yeni yargı paketinin hazırlıklarını sürdürüyor.

2 ÖNEMLİ DÜZENLEME YER ALIYOR
Pakette iki önemli düzenlemenin yer alması planlanıyor. Bunlardan ilki TİP milletvekili Can Atalay ve benzeri olayların yaşanmasını önlemeye yönelik olacak.

Anayasa'nın 14'üncü maddesine göre bölücülük suçu işleyenler milletvekili seçilse bile dokunulmazlık kazanamıyor ve yargılamaları devam ediyor.

AYM, Atalay hakkındaki ihlal kararında, bu maddedeki suçların çerçeve ve sınırının yasa ile çizilmemesini gerekçe göstermişti.

Yeni yargı paketinde yer alması düşünülen düzenlemeye göre 14'üncü maddede yer alan suçların kapsamı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3 (terör suçları) ve 4'üncü maddelerindeki (terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen suçlar) suçlar olarak çizilecek.

Bu suçlardan yargılananlar milletvekili seçilse bile dokunulmazlık kazanamayacak, yargılama sürecek ve cezaevinden çıkamayacak. Yargı paketinde AYM'nin son dönemde tartışmalara neden olan kararlarına dönük olarak da bazı düzenlemelerin yer alması planlanıyor.

YARGILAMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLAYACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti, AYM'nin hak ihlali kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndekine (AİHM) benzer bir model getirmeyi planlıyor. Buna göre AYM hak ihlali verirse iki seçenek ortaya çıkacak. Ya tazminat ödenecek ya da CMK kapsamında yargılanmanın yenilenmesi sebebi sayılacak. Dosya tekrar yerel mahkemeye gidip yargılama süreci başlayacak. Yerel mahkeme yeniden yargılamayı reddederse istinaf ve temyiz yolları açık olacak.

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