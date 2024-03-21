Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak

2 ÖNEMLİ DÜZENLEME YER ALIYOR Pakette iki önemli düzenlemenin yer alması planlanıyor. Bunlardan ilki TİP milletvekili Can Atalay ve benzeri olayların yaşanmasını önlemeye yönelik olacak.

AYM, Atalay hakkındaki ihlal kararında, bu maddedeki suçların çerçeve ve sınırının yasa ile çizilmemesini gerekçe göstermişti.

Anayasa 'nın 14'üncü maddesine göre bölücülük suçu işleyenler milletvekili seçilse bile dokunulmazlık kazanamıyor ve yargılamaları devam ediyor.

Yeni yargı paketinde yer alması düşünülen düzenlemeye göre 14'üncü maddede yer alan suçların kapsamı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3 (terör suçları) ve 4'üncü maddelerindeki (terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen suçlar) suçlar olarak çizilecek.

Bu suçlardan yargılananlar milletvekili seçilse bile dokunulmazlık kazanamayacak, yargılama sürecek ve cezaevinden çıkamayacak. Yargı paketinde AYM'nin son dönemde tartışmalara neden olan kararlarına dönük olarak da bazı düzenlemelerin yer alması planlanıyor.