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Son dakika: AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya | 'Bay Zühtü' oldu 'bye bye' Zühtü... Dosyasını açtık: Her skandalın altında onun imzası var

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi. Özkaya'nın 9 oy aldığı seçimde görev süresi 20 Nisan'da dolacak olan Zühtü Arslan da oy kullandı. Öte yandan Arslan, AYM Başkanlığı sürecinde toplumun sinir uçlarıyla oynayan birçok kararın altına imzasını attı. Firari teröristlere iade-i itibar veren, yargı sistemini akamete uğratmayı hedefleyen, terör suçlularına TBMM yolu açan bu kararlar çokça tartışıldı. Başkan Erdoğan, "AYM'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum" derken MHP lideri Bahçeli de "Bay Zühtü kime hizmet ediyor?" sorusunu sordu. Bu bağlamda TAKVİM, Zühtü Arslan dönemindeki skandalların dosyasını açtı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:25 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:15
Son dakika: AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya | ’Bay Zühtü’ oldu ’bye bye’ Zühtü... Dosyasını açtık: Her skandalın altında onun imzası var

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Anayasa Mahkemesi'nin toplum vicdanını yaralayan skandal 'hak ihlali' kararlarının altında imzası olan AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te doluyor.

Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı seçildi



Yüksek yargıda seçim maratonunun başlamasının ardından yapılan seçimle Kadir Özkaya, AYM'nin yeni başkanı seçildi.

Yeni AYM Başkanı Kadir ÖzkayaYeni AYM Başkanı Kadir Özkaya

Özkaya, yapılan seçimde 9 oy aldı. Seçimde Zühtü Arslan da oy kullandı.

Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı yakından tanıyalım;

1963 yılında Tarsus'ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004'te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir.

21 Mart 2024'te AYM Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zühtü ArslanZühtü Arslan

ARSLAN, 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.


HER TARTIŞMALI KARARIN ALTINDA İMZASI VAR!

Görev süresi dolan Zühtü Arslan, AYM Başkanlığı sürecinde toplumun sinir uçlarıyla oynayan kararların altına imza attı. Firari teröristlere iade-i itibar veren, yargı sistemini akamete uğratmayı hedefleyen, terör suçlularına TBMM yolu açan bu kararlar çokça tartışıldı.

Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız günlerde Danıştay'ın AYM kararıyla FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesi infial uyandırmıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 450 FETÖcüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştaya tepki: Alınan kararları hazmedemiyorumSon dakika: Başkan Erdoğandan 450 FETÖcüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştaya tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ALMIŞ OLDUĞU BU KARARLARI HAZMEDEMİYORUM"

"FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" diyen Başkan Erdoğan, "Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

"Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden AYM Başkanı Zühtü Arslana tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden AYM Başkanı Zühtü Arslana tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı


AYM Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li terörist Emrah Yayla ile ilgili geçmişte 'Hak ihlali' kararı vermişti. Bu duruma sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz buna da adalet denemez" demişti.

BAHÇELİ: BAY ZÜHTÜ KİME HİZMET EDİYOR NEREYE MESAJ VERİYOR?
Zühtü Arslan'a sert tepki gösteren Bahçeli "Bay Zühtü, senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu, haberin oldu mu? Kimlere mesaj ulaştırıyorsunuz? Nereye hizmet ediyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için hak ihlali kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyorDHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için hak ihlali kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor


Bu bağlamda TAKVİM, AYM'de yeniden yapılandırmanın şart olduğunu gözler önüne seren skandal kararları sizler için derledi.

AYM'DEKİ BU KAFA FETÖ İLE PKK'YI MECLİS'E SOKUP DOKUNULMAZLIK VERİR

Öncelikle geride bıraktığımız aylarda Can Atalay üzerinden cereyan eden AYM - Yargıtay tartışmasını hatırlayalım...

Can Atalay, milletvekili seçilmeden önce Gezi Parkı ihanetini ilişkin görülen davalarda ceza aldı. Anayasa Mahkemesi, hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemelerini yok sayarak Atalay hakkında 'ihlal' kararı verdi.

AYM bu kafayla FETÖ ile PKKyı Meclise sokup dokunulmazlık verir! Can Atalay ilk değil skandalın bini bir para: Yeniden yapılandırma şartAYM bu kafayla FETÖ ile PKKyı Meclise sokup dokunulmazlık verir! Can Atalay ilk değil skandalın bini bir para: Yeniden yapılandırma şart


AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Altında Zühtü Arslan'ın imzası bulunan AYM'nin verdiği skandal kararla ilgili "FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu açıp dokunulmazlık verecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir" yorumları yapıldı.



HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA BLOKEYİ REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddederek yargı müessesesini dikkate almadı.

TERÖR PROPAGANDASINA 'HAK İHLALİ' KALKANI

Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.



TERÖR SUÇLULARINA TBMM YOLUNU AÇTILAR

AYM Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin kurtarmaya çalıştığı Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın, Kobani bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği olaylarda da rol aldığı ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR

FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imam, cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen başvuruyu kabul edip FETÖ'cüye 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'YE HAKARETE ÖDÜL

AYM, Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü saydı. Haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.



ELİ KANLI DEMİRTAŞ'I HAKLI BULDULAR

Anayasa Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı vererek, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

HDPKK'LI FİGEN YÜKSEKDAĞ'A MANEVİ TAZMİNAT

AYM, MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruyu karara bağlayarak, Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.



"IŞIKLAR YANIYOR" SKANDALI

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.

AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini istemişti.

TERÖRÜN MEDYA AYAĞINA ÇANAK TUTTULAR

AYM, ortakları ile Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu MİT ve EGM tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesi kuralını iptal etti.

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