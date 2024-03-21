Son dakika: AK Parti yerel seçimlere sıkı hazırlanıyor! Teşkilatlardan 14 milyon haneye ziyaret! Turuncu atkılılar her yerde

VATANDAŞ NEREDE TEŞKİLAT ORADA

Teşkilatlar esnaf, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler ve siteler ziyaret ediliyor. Kimi zaman açık alanlar, Millet bahçeleri, alışveriş merkezleri, teknokent-teknopark, organize sanayi bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştiriyor. STK'lar, okul aile birliği yönetimleri, üniversite öğrencileri ve ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genç seçmenler başta olmak üzere kapsamlı çalışmalar yapılıyor.

DEPREMZEDE SEÇMENE ÖZEL ÇALIŞMA

Deprem bölgesinde de konteyner kentler başta olmak üzere çok ciddi bir kampanya yürütülüyor. Şehir dışında olup deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenle ilgili özel bir çalışma da depremden etkilenen illerde koordine ediliyor.

TURUNCU ATKILILAR" HER YERDE

Öte yandan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti Kadın Kolları 81 ilde tüm evlerin kapısını tek tek çalıyor. Turuncu atkı takan teşkilat üyeleri her sokakta dikkatleri üzerinde topluyor. Sadece seçimden seçime değil yılın her günü vatandaşla temas hâlinde olduklarını vurgulayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu kez turuncu atkılarla görünür olduklarını dile getirdi.

Keşir "5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi ile dünyadaki pek çok siyasi partiden daha fazla üyeye sahip, Türkiye'nin en büyük kadın hareketiyiz. Cumhurbaşkanımız tarafından siyasetin öznesi hâline getirilen biz kadınlar; yurdumuzun her köşesinde kapıları açan anahtar, gönüllere dokunan elleriz. Hemşehrilerimize sadece Partimizi, icraatlarımızı anlatıp destek istiyor değiliz. Aynı zamanda varsa hanelerinin, mahallelerinin sorunlarını öğrenip ilgili makamlara iletiyor, çözümü için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.