Son dakika: AK Parti yerel seçimlere sıkı hazırlanıyor! Teşkilatlardan 14 milyon haneye ziyaret! Turuncu atkılılar her yerde

TURUNCU ATKILILAR" HER YERDE

Öte yandan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti Kadın Kolları 81 ilde tüm evlerin kapısını tek tek çalıyor. Turuncu atkı takan teşkilat üyeleri her sokakta dikkatleri üzerinde topluyor. Sadece seçimden seçime değil yılın her günü vatandaşla temas hâlinde olduklarını vurgulayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu kez turuncu atkılarla görünür olduklarını dile getirdi.