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Son dakika: AK Parti yerel seçimlere sıkı hazırlanıyor! Teşkilatlardan 14 milyon haneye ziyaret! Turuncu atkılılar her yerde

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken çalışmaları sıkı tutuyor. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla sahaya inen AK Parti, 14 milyon haneyi ziyaret etti. Son virajda ise ikinci tur ziyaretleri yapılıyor. Girilmedik gönül çalınmadık kapı bırakmamak için tüm teşkilat mensupları 7/24 esasına göre program yapıyor.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:52 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:58
Son dakika: AK Parti yerel seçimlere sıkı hazırlanıyor! Teşkilatlardan 14 milyon haneye ziyaret! Turuncu atkılılar her yerde

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AK Parti teşkilatları sahada çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Tüm kademeleriyle sahaya inen AK Parti bu dönem sandık esaslı seçmen odaklı çalışma yürütüyor. Aday belirleme süreçlerinin ardından sahanın nabzını tutan parti, 14 milyon haneyi ziyaret etti.

Son virajda ise ikinci tur ziyaretleri yapılıyor. Girilmedik gönül çalınmadık kapı bırakmamak için tüm teşkilat mensupları 7/24 esasına göre program yapıyor. Seçim gününe kadar hedef tüm hanelere ulaşarak seçmene adayların vaatlerini anlatabilmek.

KARARSIZ İL VE İLÇELER MERCEK ALTINDA
Özellikle kararsız seçmen üzerinde detaylı bir çalışma yürütülüyor. Seçime az bir süre kala kararsız seçmenin belirleyici olacağı iller ve ilçeler ayrıca mercek altına alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, Üyeler tek tek aranıyor ve çevrelerinde kararsız seçmeni ikna etmeleri isteniyor. Tespit edilen isimlere dönük tek tek ev ziyaretleri yapılmaya devam ediyor.

VATANDAŞ NEREDE TEŞKİLAT ORADA
Teşkilatlar esnaf, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler ve siteler ziyaret ediliyor. Kimi zaman açık alanlar, Millet bahçeleri, alışveriş merkezleri, teknokent-teknopark, organize sanayi bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştiriyor. STK'lar, okul aile birliği yönetimleri, üniversite öğrencileri ve ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genç seçmenler başta olmak üzere kapsamlı çalışmalar yapılıyor.

DEPREMZEDE SEÇMENE ÖZEL ÇALIŞMA
Deprem bölgesinde de konteyner kentler başta olmak üzere çok ciddi bir kampanya yürütülüyor. Şehir dışında olup deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenle ilgili özel bir çalışma da depremden etkilenen illerde koordine ediliyor.

TURUNCU ATKILILAR" HER YERDE
Öte yandan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti Kadın Kolları 81 ilde tüm evlerin kapısını tek tek çalıyor. Turuncu atkı takan teşkilat üyeleri her sokakta dikkatleri üzerinde topluyor. Sadece seçimden seçime değil yılın her günü vatandaşla temas hâlinde olduklarını vurgulayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu kez turuncu atkılarla görünür olduklarını dile getirdi.

Keşir "5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi ile dünyadaki pek çok siyasi partiden daha fazla üyeye sahip, Türkiye'nin en büyük kadın hareketiyiz. Cumhurbaşkanımız tarafından siyasetin öznesi hâline getirilen biz kadınlar; yurdumuzun her köşesinde kapıları açan anahtar, gönüllere dokunan elleriz. Hemşehrilerimize sadece Partimizi, icraatlarımızı anlatıp destek istiyor değiliz. Aynı zamanda varsa hanelerinin, mahallelerinin sorunlarını öğrenip ilgili makamlara iletiyor, çözümü için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

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