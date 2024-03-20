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Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren 2 kişi tutuklandı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı. Sahaya maskeyle giren Hasan Çetinkaya'nın ifadesinde futbolculara ‘soyunma odasına gidin’ demek için sahaya girdiğini öne sürerek, "Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 16:07 Güncelleme 20 Mart 2024, 16:59
Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren 2 kişi tutuklandı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

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Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında 2 taraftar tutuklandı.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

"Camiamız yapılanları asla unutmayacak"

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

MASKELİ VE DİREKLİ TARAFTAR TUTUKLANDI
Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin Taşkın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

MASKELİ TARAFARIN İFADESİ: ASIL MAĞDUR BENİM
Sahaya maskeyle giren Hasan Çetinkaya'nın ifadesinde şunları söyledi:

"Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim.

Amacım futbolculara 'soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm.

Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum"

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Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren 2 kişi tutuklandı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı
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