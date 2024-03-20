Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren 2 kişi tutuklandı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Amacım futbolculara 'soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm.

Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum"