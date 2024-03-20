Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren 2 kişi tutuklandı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında 2 taraftar tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
MASKELİ VE DİREKLİ TARAFTAR TUTUKLANDI
Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin Taşkın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
MASKELİ TARAFARIN İFADESİ: ASIL MAĞDUR BENİM
Sahaya maskeyle giren Hasan Çetinkaya'nın ifadesinde şunları söyledi:
"Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim.