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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş açıklama: "Futbolcularla ilgili soruşturma yok"

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:42 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:50
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş açıklama: Futbolcularla ilgili soruşturma yok

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcularla ilgili açılan bir soruşturma yok." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleşti, Sahaya inen taraftarlar futbolculara yönelik saldırılar, sonrasın adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişini kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır.

Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil.

Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değil.

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