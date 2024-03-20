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Son dakika: 2. 'Aramızda kalsın kazanıyoruz' vakası! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu dilinden düşürmemişti şimdi de Özgür Özel

Son dakika haberleri... Antalya ve Bilecik mitinglerinde vatandaşın 'Erdoğan'a oy var' çıkışıyla şok olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Haber'i hedef almış, videonun montaj olduğunu iddia etmişti. Özellikle DEM'le yapılan PKK uzlaşısının ardından meydanlarda beklediği ilgiyi göremeyen Özgür Özel, geçen seçimlerden tanıdık ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada alay konusu olduğu "Aramızda kalsın kazanıyoruz" sözleri Özgür Özel Trabzon mitinginde bu kez yerel seçimler için kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 16:31 Güncelleme 20 Mart 2024, 17:04
Son dakika: 2. ’Aramızda kalsın kazanıyoruz’ vakası! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu dilinden düşürmemişti şimdi de Özgür Özel

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala düzenlediği ziyaret ettiği illerde miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanları dolduramıyor.

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2. 'ARAMIZDA KALSIN KAZANIYORUZ' VAKASI
"Erdoğan'a oy var mı" sorusu yönelttiği vatandaştan aldığı yanıt ise Özel'i daha da rahatsız ediyor. Ancak halkı yanıltmak için elinden geleni yapan Özel, yine bilindik bir yalana başvurdu. Trabzon'da miting düzenleyen Özgür Özel, özellikle DEM'le yapılan PKK uzlaşısından sonra büyük tepki çekerken anketlerde önde olduklarını iddia etti.

Özel, "Aramızda kalsın, kimseye söylemeyin, anketlerde öndeyiz ha, çok iyiyiz kazanıyoruz" dedi.

TANIDIK İFADE
Özel'in bu sözlerini bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerinde şehir şehir dolaşan Ekrem İmamoğlu kullanıyordu.

MANSUR YAVAŞ İLE VİDEO
Ekrem İmamoğlu, söz konusu ifadelerle seçime 2 gün kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çektiği videoda da kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından Ekrem İmamoğlu sosyal medyada alay konusu olmuştu.

MİTİNGLERİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'A OY SESLERİ
31 Mart 2024'e sayılı günler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, mitinglerde emekliler üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef alıyor.

Montaj yalanı TAKVİM'den kaçmaz!

Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenle buluşan Özgür Özel, vatandaşa "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yöneltmiş, aldığı "var" cevabıyla hayatının şokunu yaşamıştı.



Dün de Antalya Gazipaşa'da aynı durum yaşandı. "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yönelten Özel, aldığı "var" yanıtına sinirlenip "yok işte yok" diye karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

A HABER'İ HEDEF ALDI

Düzenlediği mitingleri dolduramayan Özel, bugün de yerli ve milli medyaya iftira atarak yeni bir skandala imza attı. Yaşadığı şoku atlatamayan Özel, Artvin'de katıldığı mitingde montaj yapıldığı yalanıyla A Haber'i hedef aldı. Antalya'da kimsenin "Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna "var" demediğini iddia eden Özel, "O yüzden oy vermeyeceksiniz elinizde gösterin A Haber görsün." diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.

CHP'nin Youtube hesabında da aynı video var.CHP'nin Youtube hesabında da aynı video var.


CHP'NİN RESMİ HESABI DA MI MONTAJ YAPTI?

CHP Genel Başkanı'nın A Haber'e attığı iftira kısa sürede elinde patladı.

Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar izlendiğinde benzer ifadelerin kullanıldığı görüldü.

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