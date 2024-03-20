Son dakika: 2. ’Aramızda kalsın kazanıyoruz’ vakası! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu dilinden düşürmemişti şimdi de Özgür Özel

2. 'ARAMIZDA KALSIN KAZANIYORUZ' VAKASI

"Erdoğan'a oy var mı" sorusu yönelttiği vatandaştan aldığı yanıt ise Özel'i daha da rahatsız ediyor. Ancak halkı yanıltmak için elinden geleni yapan Özel, yine bilindik bir yalana başvurdu. Trabzon'da miting düzenleyen Özgür Özel, özellikle DEM'le yapılan PKK uzlaşısından sonra büyük tepki çekerken anketlerde önde olduklarını iddia etti.