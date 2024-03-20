Başkan Erdoğan'dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye "para kulesi" tepkisi: 3 maymunu oynamayın

"1 TRİLYON LİRALIK KAYNAK TAHSİS ETTİK"

Deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Üzerinden zaman geçtikçe bazı şeyler unutulsa da büyük bir imtihanla sınandık. Deprem bölgesini ayağa kaldırmadan hiçbirimizin gönlü rahat olmaz.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Asıl camımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun için enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak inşallah yine yapacağız. Devletimizin omuzlarındaki yük azaldıkça ortaya çıkan kaynağı herkese paylaştıracağız.

CHP'DEKİ SKANDAL PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Muhalefetin tek derdi menfaatlerini korumak. Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de tv'lerden izlediniz. Nereye gittiği belli olmayan milyonlarca lira ve döviz var. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Meselenin daha vahim tarafı, meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok.

Bu skandalı sağa-sola saldırarak geçiştiremezler. Bu rezaletten kendini kurtaramazlar. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nerelerde harcandığı açıklanmak zorundadır.

ÖZEL'İN "DARBE" SÖZLERİNE TEPKİ

Darbe şakşakçılığını bıraksın. İBB Başkanını da yanına alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin."

Detaylar gelecek...