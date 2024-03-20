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Başkan Erdoğan'dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye "para kulesi" tepkisi: 3 maymunu oynamayın

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Burdur Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündemini meşgul eden CHP'nin şaibeli para sayma görüntülerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "3 maymunu oynamayı bırakın" dedi. Özel'in "darbe" çıkışına da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Özgür efendi darbe şakşakçılığını bıraksın. İBB Başkanını da yanına alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 15:56 Güncelleme 20 Mart 2024, 16:47
Başkan Erdoğan’dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye para kulesi tepkisi: 3 maymunu oynamayın

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Burdur Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Burdur'a kalbimizi verdik. Ahde vefanızdan, coşkunuzdan, hayır dualarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Az önce Isparta'da idik. Orada da çok büyük bir sevgi seli ile karşılandık.

Meydanda şu an 40 bin kişi var. Bu ne coşku, bu ne aşk. Coşkunuz sandıklara dolsun. 10 gün sonra sandıklardayız. Burdur'u, sizlerin şu coşkusunu çok özlemiştik.

"31 MART'TA TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN HAZIR MIYIZ?"
Bizim Burdur'a bir şükran borcumuz var. Önce o borcu ödemek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Burdur bizi yine yalnız bırakmadı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52,6; cumhurbaşkanlığında yüzde 56 oy oranında destek veren Burdurlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Yerelde tercih yapacaksınız. 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak. Burdur, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLARAK YÜKSELİYOR"
Gönül coğrafyasına baktığımızda yüreğimiz dağlanıyor. Gazze'den Suriye'ye Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz Ramazan'ı acı içinde geçiriyor.

Yarın nerede ne olacağını, krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Türkiye bu noktada istikrar adası olarak yükselmektedir. Sanayicimiz, tüccarımız, turizmcimiz, iş dünyamız geleceğine umutla bakıyor.

Pek çok yerde zirveye çıkan enflasyon oranları bizi de zorluyor. 53 binden fazla insanımızın vefat ettiği depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Depremin ülkemiz ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor.

"1 TRİLYON LİRALIK KAYNAK TAHSİS ETTİK"
Deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Üzerinden zaman geçtikçe bazı şeyler unutulsa da büyük bir imtihanla sınandık. Deprem bölgesini ayağa kaldırmadan hiçbirimizin gönlü rahat olmaz.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"
Asıl camımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun için enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak inşallah yine yapacağız. Devletimizin omuzlarındaki yük azaldıkça ortaya çıkan kaynağı herkese paylaştıracağız.

CHP'DEKİ SKANDAL PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ
Muhalefetin tek derdi menfaatlerini korumak. Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de tv'lerden izlediniz. Nereye gittiği belli olmayan milyonlarca lira ve döviz var. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Meselenin daha vahim tarafı, meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok.

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Bu skandalı sağa-sola saldırarak geçiştiremezler. Bu rezaletten kendini kurtaramazlar. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nerelerde harcandığı açıklanmak zorundadır.

ÖZEL'İN "DARBE" SÖZLERİNE TEPKİ
Darbe şakşakçılığını bıraksın. İBB Başkanını da yanına alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin."

Detaylar gelecek...

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