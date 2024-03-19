Trabzonspor - Fenerbahçe'nin olaylı derbisinde yeni detay! Sahaya atlayan maskeli taraftar yurt dışından gelmiş!

Dünya, 17 Mart'ta gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları konuşuyor. İçişleri Bakanlığı skandal ile ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını açıklamış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur" ifadelerini kullanmıştı. Sahaya atlayıp olayların fitilini ateşleyen 20 yaşındaki H.Ç. hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. H.Ç.'nin yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği tespit edildi. Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.