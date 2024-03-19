Trabzonspor - Fenerbahçe'nin olaylı derbisinde yeni detay! Sahaya atlayan maskeli taraftar yurt dışından gelmiş!

Dünya, 17 Mart'ta gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları konuşuyor. İçişleri Bakanlığı skandal ile ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını açıklamış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur" ifadelerini kullanmıştı. Sahaya atlayıp olayların fitilini ateşleyen 20 yaşındaki H.Ç. hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. H.Ç.'nin yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği tespit edildi. Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin (20), yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevki beklenirken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de Trabzon'a gelerek incelemelere başladı.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı.
Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.