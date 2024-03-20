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Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP ve DEM'in yaptığı kirli ittifakın PKK uzlaşısı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Helin Ümit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu derken şimdi de Kandil sapığı Duran Kalkan, PKK uzlaşısına övgü dolu ifadeler kullandı. PKK uzlaşısı için 'önemli ve anlamlı' diyen Duran Kalkan, "Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 10:15 Güncelleme 20 Mart 2024, 10:48
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı

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Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP, Kandil'in talimatıyla DEM ile 'kent uzlaşısı' adı altında PKK uzlaşısı yaptı.

Söz konusu kirli ittifakla Esenyurt, Akdeniz ve Mersin'de DEM'li adaylar desteklenecek, İBB Meclisi'ne CHP listelerinden 48 DEM'li girecek.

Seçim öncesi PKK elebaşlarının açıklamalarına ise bir yenisi eklendi. Helin Ümit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu derken şimdi de Kandil sapığı Duran Kalkan, PKK uzlaşısına övgü dolu ifadeler kullandı.

DURAN KALKANDURAN KALKAN

'KENT UZLAŞISI' ÖNEMLİ VE ANLAMLI
DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu açıkça beyan eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, "31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var.

DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı. Umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. AKP-MHP faşizmine seçimle de darbe vurulur. Seçimi bir siyasi mücadele olarak görmek gerekli. Faşist ortamda seçilen başkanlar, eş başkanlar belki tam istediklerini yapamayabilirler ama yine de halkla birlikte birçok şey yapabilirler.

Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Kürdistan faşizme geçit vermeyecek. Kürt halkı kayyum siyasetine 31 Mart'ta da darbe vuracak. Kendini yönetmeye yerelden demokrasiye sahip çıkacak. Böyle bir şey Türkiye'de yayılabilir ve yayılmalı da" dedi.

DURAN KALKANDURAN KALKAN

CHP-DEM İTTİFAKINA ÇAĞRI
CHP'nin DEM Parti etrafında oluşturduğu ittifaka çağrıda bulunan Kalkan, "Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak.

Göreceğiz 31 Mart'ta ortaya çıkan sonucu, yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir" şeklinde konuştu.

MURAT KARAYILANMURAT KARAYILAN

KARAYILAN'DAN CHP'YE "KAYYUMLARI KALDIRILMASINA ÖN AYAK OLUN" TALİMATI

Geçtiğimiz günlerde CHP –DEM'in PKK uzlaşısına başarı dileyen Murat Karayılan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözlerinin ardından CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı göndermişti.

Karayılan, "Mesela kayyumlar. Kurdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır. Nasıl ki Rêber Apo üzerindeki tecrit, psikolojik işkence sadece bir kişiye yönelik değil de bir halka, Kürt halkına yönelikse kayyumlar da böyledir" diyerek terörle iltisaklı belediyelerden kayyumların kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ
PKK elebaşı Mustafa Karasu geride bıraktığımız günlerde CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermiş, "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" demişti.

İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEMe istikamet çizdi: Özgür Özele kayyum talimatıİşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEMe istikamet çizdi: Özgür Özele kayyum talimatı


"AK PARTİ VE MHP'Yİ ÇÖKERTECEĞİZ"
CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" demişti.

Kandilden İstanbula müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyorKandilden İstanbula müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor

Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek" şeklinde konuşmuştu.

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