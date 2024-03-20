Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı

Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Kürdistan faşizme geçit vermeyecek. Kürt halkı kayyum siyasetine 31 Mart'ta da darbe vuracak. Kendini yönetmeye yerelden demokrasiye sahip çıkacak. Böyle bir şey Türkiye'de yayılabilir ve yayılmalı da" dedi.

DURAN KALKAN CHP-DEM İTTİFAKINA ÇAĞRI

CHP'nin DEM Parti etrafında oluşturduğu ittifaka çağrıda bulunan Kalkan, "Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak.

Göreceğiz 31 Mart'ta ortaya çıkan sonucu, yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir" şeklinde konuştu.

MURAT KARAYILAN KARAYILAN'DAN CHP'YE "KAYYUMLARI KALDIRILMASINA ÖN AYAK OLUN" TALİMATI



Geçtiğimiz günlerde CHP –DEM'in PKK uzlaşısına başarı dileyen Murat Karayılan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözlerinin ardından CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı göndermişti.



Karayılan, "Mesela kayyumlar. Kurdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır. Nasıl ki Rêber Apo üzerindeki tecrit, psikolojik işkence sadece bir kişiye yönelik değil de bir halka, Kürt halkına yönelikse kayyumlar da böyledir" diyerek terörle iltisaklı belediyelerden kayyumların kaldırılması gerektiğini savunmuştu. PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ

PKK elebaşı Mustafa Karasu geride bıraktığımız günlerde CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermiş, "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" demişti.