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Son dakika: MİT teknik destek verdi SMO yakaladı! PKK'lı teröristin Zeytin Dalı bölgesine sızma girişimi engellendi

Son dakika haberi... PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod adlı Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı. Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile icra edildi. Terörist Kılıç'ın 2018'de PKK'ya katıldığı, 2019'da TSK'nın hava operasyonunda yaralandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 12:11 Güncelleme 20 Mart 2024, 12:26
Son dakika: MİT teknik destek verdi SMO yakaladı! PKK’lı teröristin Zeytin Dalı bölgesine sızma girişimi engellendi

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Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod adlı Mehmet Kılıç, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile terörist KILIÇ'ın ZDHA'nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.



SIZMA GİRİŞİMİ ESNASINDA ENSELENDİ

SMO güçleri terörist KILIÇ'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi. PKK/KCK-PYD/YPG'li KILIÇ'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.

Sızma girişimindeki PKK'lı yakalandı!

Terörist KILIÇ, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı.



RIZGAR AMED KOD MEHMET KILIÇ KİMDİR?

PKK/KCK'ya Mayıs 2015'te Muş/Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün Irak/Metina ve Gara alanlarında görev yaptı.

2018'de örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı. 2019'da TSK tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.

Terörist Mehmet KILIÇ hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

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