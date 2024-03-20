Son dakika: MİT teknik destek verdi SMO yakaladı! PKK’lı teröristin Zeytin Dalı bölgesine sızma girişimi engellendi

Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod adlı Mehmet Kılıç, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile terörist KILIÇ'ın ZDHA'nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.





RIZGAR AMED KOD MEHMET KILIÇ KİMDİR?

PKK/KCK'ya Mayıs 2015'te Muş/Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün Irak/Metina ve Gara alanlarında görev yaptı.

2018'de örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı. 2019'da TSK tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.

Terörist Mehmet KILIÇ hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

