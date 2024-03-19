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Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel'den darbe açıklaması: Gençler yaparsa teslim olurum

CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul’da Dijital Gençlik Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençlerin yapacağı bir darbeye teslim olacağını belirterek, "Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in skandal darbe sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 13:04 Güncelleme 19 Mart 2024, 13:51
Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel’den darbe açıklaması: Gençler yaparsa teslim olurum

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31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Yerel seçim çalışmaları yoğu bir tempoyla devam ediyor.

Öte yandan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı gaflar ve mitinglerde yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor.

CHP lideri Özgür Özel fena saçmaladı!

CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul'da Dijital Gençlik Buluşması'na katılan Özel, gençlerin sorularını yanıtlayarak ilginç bir açıklamada bulundu.

"DARBEYİ GENÇLER YAPIYOR DESİNLER, BEN O DARBEYE TESLİM OLURUM"
Özgür Özel'in 15 Temmuz hain darbe girişimine değindiği açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

CHP lideri Özgür Özel fena saçmaladı!

Seçim çalışmalarında bir AK Partili vatandaş ile arasında geçen diyaloğu anlatan Özel'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Amca bak yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.

Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım."

AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu skandal sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır… Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" dedi.

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