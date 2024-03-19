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CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa'da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar

31 Mart seçimlerine günler kala CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Bursa’da CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey’in, Nilüfer Belediyesi personelini seçim çalışmalarında kullandığı ortaya çıktı. Aylardır belediyeye uğramayan isimler maaş almayı sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:10
CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa’da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar

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CHP'Dde usulsüzlükler ve skandallar bitmek bilmiyor.

Son olarak Nilüfer Belediyesinin Bilgi İşlem Müdürlüğünde kadrolu personel olarak çalışan Sedat Akar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kadrolu personelleri Mustafa Gazioğlu ve Barış Yankı İçöz'ün Bozbey'in seçim çalışmalarında aktif rol üstlendikleri ve aylardır düzenli maaş aldıkları belediyedeki işlerine gitmedikleri ortaya çıktı.

Seçim çalışmaları kapsamında Belediye personellerini yanına alan CHP'li aday Mustafa Bozbey'in, vatandaşa hizmeti ne kadar geri planda tuttuğu da gözler önüne serilmiş oldu.

Mustafa Bızbey, Mustafa Gazioğlu ve Ekrem İmamoğluMustafa Bızbey, Mustafa Gazioğlu ve Ekrem İmamoğlu

CHP'Lİ BELEDİYEDEN BÜYÜK KIYAK
Daha önce 4 dönem Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Bozbey'in başkan olduğu dönemde Nilüfer Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Sedat Akar'ın, 2019 seçimlerinde Keles Belediyesi'nde de meclis üyesi olarak seçildiği, hem Nilüfer Belediyesindeki işini hem de Keles Belediyesi meclis üyeliğini 5 yıl boyunca aynı anda yürüttüğü ortaya çıktı.

Diğer taraftan Nilüfer Belediyesi çalışanı olmasına rağmen Mustafa Bozbey'in seçim çalışmalarında aktif rol alan Barış Yankı İçöz'ün aynı zamanda CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan kongreyle CHP İl Başkanı seçilen Nihat Yeşiltaş'ın yönetiminde yer alan ve görev dağılımında da il başkan yardımcısı olan Barış Yankı İçöz'ün Nilüfer Belediyesi'ndeki görevine de resmen devam ettiği öğrenildi.

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