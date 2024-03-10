Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası

Bahçeköy orman yolunda T.C.'nin denk geldiği kasisten sonra hız yaptığını söyleyen A.K., "Yolun sağında bir şeyler gördü. Çarpmamak için sola kırdı. Araç bir anda kaymaya başladı. Aracın sağ tarafı ATV tarzı araçlara bir anda çarptı. Çarpma olayından sonra aracımız solda bulunan yamaca doğru çıktı. Yolun ortasında iki kişi yaralı yatıyordu. Yolun diğer yamacında uçurum tarafında da bir yaralı olduğunu öğrendim. T.C. o esnada kendi arabasının önüne gitti ve aracının altında birisinin olduğunu bize söyledi. Yolda geçen başka araçlar durmuş ve yardımcı oluyorlardı. Birinin 112'yi aradığını duydum" dedi.

Hayatını kaybeden Murat Acı ve ailesi. "BİZİ ARACA UZAKLAŞTIRDI"

Timur ve arkadaşları...

A.K. ifadesinde, "T.C. kendi telefonuyla önce özel şoförünü, sonra da annesini arayıp kaza yaptığını söyledi. Gelen itfaiye olaya müdahale ederken T.C.'nin annesi Eylem Tok arabasıyla geldi. Beni, T.C.'yi ve D.G.'yi arabaya bindirip olay yerinden uzaklaştırdı. Bizi site girişinde indirdi ve devam ettiler. Site önünde bulunduğumuz esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Z.H.D. isimli arkadaşımızda kaldığını gördük. Ben sitede oturan bir arkadaşımın yanına gittim" dedi.

"DALGINLIKLA CEBİME KOYDUM"

T.C. dışındaki diğer aracı kullanan arkadaşı D.G.'nin aracındaki Z.H.D. (16), "Bahçeköy yolunda T.C. bizi solladı. Normal hızında gidiyordu. Önünde başka bir araç vardı. T.C. bu aracı solladı. Arkasından gitmeye devam ettik. T.C. daha da hızlandı ve hızlı bir şekilde gitmeye başladı. Önümüzde viraj vardı. Viraja sert girince araba biraz yalpaladı ve kaymaya başladı. T.C.'nin aracının yolun solundaki su kanalına çıktığını gördük. İki erkek yaralı yatıyordu. Yanlarına gidip konuşmaya çalıştım. Yaralı şahıs bana telefon flaşını açıp vererek başındaki yaraya bakmamı istedi. Telefonu alıp başına tuttum, o anki dalgınlıkla telefonu cebime koydum" dedi.