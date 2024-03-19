SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fena ti'ye aldılar! 5 yılda 8 kilometre metro yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu animasyon filmine konu oldu

Kendini 'metro fatihi' ilan ederek toplumun aklıyla alay eden ve 5 yılda sadece 8 km metro yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yine animasyon filmine konu oldu. Filmde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapmasına rağmen hizmet hırsızlığına soyunarak AK Parti’nin projelerine çökmeye çalışması ele alındı. İşte o video...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 22:29 Güncelleme 19 Mart 2024, 22:35
Fena ti’ye aldılar! 5 yılda 8 kilometre metro yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu animasyon filmine konu oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019 yılında bu yana tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.

Yaptığı yarı zamanlı belediyecilikle İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetten yoksun bırakan Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğunu ise kendi çıkarları uğrana kullandığı kariyer planlaması olarak gördü.

▶️ İmamoğlu'nun yalan vaatleri tek tek elinde patladı!



TARİHİN EN VASAT BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ
İstanbul'da aksayan seferler, ulaşımda yaşanan problemler İstanbulluyu canından bezdirirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.



YERİNE GETİRİLMEYEN METRO VAATLERİ
'5 yılda 230 km metro' vaat eden Ekrem İmamoğlu görev süresi boyunca sadece 8 km yapabildi.

Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin temelini attığı metrolara çökmeye çalıştı.



YİNE ANİMASYON FİLMİNE KONU OLDU!
Yeni animasyon filminde bu sefer de CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun metro yalanı ti'ye alındı.

İmamoğlu'nun 'metro' beceriksizliği animasyon filmine konu oldu!



Sunucunun "Bugün İmamoğlu'nun 5 yılda yaptığı metroları konuşacağız" demesi üzerine Barış Yarkadaş'ın "Kısa bir program olacak galiba. Sadece 8 kilometre yaptı ya o açıdan" demesi izleyenleri güldürdü.



"BAKANLIK YAPTI"
Animasyonda Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapmasına rağmen hizmet hırsızlığına soyunarak AK Parti'nin projelerine çökmeye çalışması da ele alındı.



Ekrem İmamoğlu'nun "Metroya bereket geldi. 8 kilometre metro yaptık 60 kilometre metro bitmiş bunu bereket dışında nasıl açıklarsınız?" sözleri içler acısı durumun özeti oldu.



Yarkadaş'ın ise "Bakanlık yaptı işte!" diyerek karşılık vermesi ve Ekrem İmamoğlu'nun Barış Yarkadaş'ı susturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

CHPli İBBnin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!CHPli İBBnin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!


CHP'Lİ İBB SADECE 8 KM TAMAMLADI
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarihten itibaren hizmete alınan metrolarda sadece 8 km'lik bölümü tamamladığı ortaya çıkmıştı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da yaptığı açıklamada, "Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan değiliz. Kaynağı nereden bulacaksın, diyorlar. Biz kaynağı senin israf ettiğin projelere harcamayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

2019 HAZİRAN SONRASI AÇILIŞI YAPILAN RAYLI SİSTEM HATLARINA İMAMOĞLU'NUN KATKISI

2019 Haziran öncesi AK Parti döneminde tamamlanan 39,2 KM metro hatlarına CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra 8,11 KM'lik katkı yaptı.



MECİDİYEKÖY-MAHMUBEY METRO HATTI
20 KM
Açılış tarihi
Mecidiyeköy-Mahmutbey: 28 Ekim 2020
Yıldız-Mahmutbey: 2 Ocak 2023



Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının kazı çalışmaları 09.02.2017 yılında kazı çalışmaları tamamlandı. Dönemim AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda Mecidiyeköy'den Tekstilkent'e kadar kazı çalışmasının tamamlandığını belirtmişti.



İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri 19.03.2019 tarihinde başladı.



28.10.2020 tarihinde 1. etap açıldı. Ancak tandemi nedeniyle tören yapılamadı.

İMAMOĞLU SADECE YÜZDE 6 KISMINI AÇTI
CHP'li Ekrem İmamoğlu ise sadece 28.10.20 tarihinde 2. etabın açılışını gerçekleştirirken, sadece 1,2 km'lik kısmını yapmıştır.



DUDULLU-BOSTANCU METRO HATTI
14.3 KM
Açılış 6 Ocak 2023



19.02.2018 tarihinde tüneller tamamlandı, ray montajı başladı.



06.01.2023 tarihinde açılış töreni gerçekleştirilirken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14.3 km'nin sadece 4.3 km'sini yapmıştır.



EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI
10.1 KM
Açılış Tarihi
Cibali-Alibeyköy: 01.01.2021
Küçükpazar ve Eminönü İstasyonları: 30.08.2023



19.03.2019 tarihinde test sürüşü test edildi.
AK Parti'nin hayata geçirdiği projenin 01.01..2021 yılında 1.Etap açılış töreni gerçekleştirildi. 30.08.2023 tarihinde ise 2.etap açılışı yapıldı.



Hattının yüzde 89'luk (9 km) kısmını AK Parti tarafından tamamlanırken, Ekrem İmamoğlu sadece yüzde 11'lik kısmını ( 1,1 km) yaptı.



İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI (MASKO-BAHARİYE KESİMİ)
2,3 KM
Açılış Tarihi: 29.05.2021
CHP'li İmamoğlu sadece 1,1 km'lik kısmını tamamladı.



RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI
0,8 km
Açılış Tarihi: 29.05.2021
İmamoğlu 0,4 km tamamladı


Öte yandan İstanbul, haftaya bir kez daha ulaşım çilesiyle başladı. Sürekli sorun yaşanan metro, yine arızalandı. Davutpaşa İstasyonu tıkandı! Vatandaş, işine-okuluna geç kaldı.

Klasik CHP İstanbulu! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğluna isyan var!Klasik CHP İstanbulu! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğluna isyan var!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
Başkan Erdoğan’dan Mamak’ta seçim mesajı: Ankara ’Yavaş’lıktan kurtulmalı
Montaj yalanı TAKVİM’den kaçmaz! CHP’li Özgür Özel A Haber’i hedef aldı yalanı partisinin sosyal medya hesabı patlattı: Erdoğan’a oy var!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Başkan Erdoğan’dan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde önemli açıklamalar: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Joe Biden’a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Başkan Erdoğan’dan deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar: Seçim sonrası için felaket senaryosu çalışanlar var takipteyiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan peş peşe önemli açıklamalar: Eylem Tok ve Timur Cihantimur, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve CHP’de para sayma görüntüleri...
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı! Fotoğrafları bilinçli mi servis etiler?
Kate Middleton öldü mü? Prens William ilk kez konuştu! Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı: Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
SON DAKİKA