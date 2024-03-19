Fena ti’ye aldılar! 5 yılda 8 kilometre metro yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu animasyon filmine konu oldu

YİNE ANİMASYON FİLMİNE KONU OLDU!
Yeni animasyon filminde bu sefer de CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun metro yalanı ti'ye alındı.
Sunucunun "Bugün İmamoğlu'nun 5 yılda yaptığı metroları konuşacağız" demesi üzerine Barış Yarkadaş'ın "Kısa bir program olacak galiba. Sadece 8 kilometre yaptı ya o açıdan" demesi izleyenleri güldürdü.
"BAKANLIK YAPTI"
Animasyonda Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapmasına rağmen hizmet hırsızlığına soyunarak AK Parti'nin projelerine çökmeye çalışması da ele alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun "Metroya bereket geldi. 8 kilometre metro yaptık 60 kilometre metro bitmiş bunu bereket dışında nasıl açıklarsınız?" sözleri içler acısı durumun özeti oldu.
Yarkadaş'ın ise "Bakanlık yaptı işte!" diyerek karşılık vermesi ve Ekrem İmamoğlu'nun Barış Yarkadaş'ı susturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
CHP'Lİ İBB SADECE 8 KM TAMAMLADI
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarihten itibaren hizmete alınan metrolarda sadece 8 km'lik bölümü tamamladığı ortaya çıkmıştı.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da yaptığı açıklamada, "Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan değiliz. Kaynağı nereden bulacaksın, diyorlar. Biz kaynağı senin israf ettiğin projelere harcamayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
2019 HAZİRAN SONRASI AÇILIŞI YAPILAN RAYLI SİSTEM HATLARINA İMAMOĞLU'NUN KATKISI
2019 Haziran öncesi AK Parti döneminde tamamlanan 39,2 KM metro hatlarına CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra 8,11 KM'lik katkı yaptı.