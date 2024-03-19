Fena ti’ye aldılar! 5 yılda 8 kilometre metro yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu animasyon filmine konu oldu





Sunucunun "Bugün İmamoğlu'nun 5 yılda yaptığı metroları konuşacağız" demesi üzerine Barış Yarkadaş'ın "Kısa bir program olacak galiba. Sadece 8 kilometre yaptı ya o açıdan" demesi izleyenleri güldürdü.





"BAKANLIK YAPTI"

Animasyonda Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapmasına rağmen hizmet hırsızlığına soyunarak AK Parti'nin projelerine çökmeye çalışması da ele alındı.





Ekrem İmamoğlu'nun "Metroya bereket geldi. 8 kilometre metro yaptık 60 kilometre metro bitmiş bunu bereket dışında nasıl açıklarsınız?" sözleri içler acısı durumun özeti oldu.