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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul'a hizmet edecek

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, vaatlerini "hatırlamayan" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İBB yönetimini eleştiren Murat Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler, öyle balya balya paraları saymayı çok iyi bilirler ama işe, vaade geldi mi, o vaadi bir türlü hatırlamıyorlar. Sözleri hatırlamıyor ya, sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul'a hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 21:58 Güncelleme 19 Mart 2024, 22:39
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul’a hizmet edecek

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan mitinginde konuştu.

Murat Kurum kendilerinin Türkiye'nin 81 ilinde aşkla, sevdayla eser ürettiklerini, milletin hizmetkarı olduklarını söyledi.

Bugüne kadar hep "Eserlerin İstanbul'u" dediklerini belirten Kurum, "Bakın az önce yeni bir eserimizi daha İstanbul'a kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattımız bugün itibariyle açıldı. Burada Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor." diye konuştu.

Kurum, İBB'nin yapması gereken metro hatlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığını vurgulayarak, "Çünkü bunların derdi hizmet değil, reklam, algı. Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Eyüpsultan'a en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Böyle bir dertleri yok. Ama kendi menfaatleri olsa hemen oraya gider çadır kurarlar. Eyüpsultan'ın, İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler, öyle balya balya paraları saymayı çok iyi bilirler ama işe, vaade geldi mi, o vaadi bir türlü hatırlamıyorlar. Sözleri hatırlamıyor ya, sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul'a hizmet edecek. 'Açtım' dediği 47 kilometrelik metro hattının 8 kilometresini bile zar zor tamamlamış. Yarım yamalak, kırparak açtıkları son 2 hatla birlikte toplam 64 kilometre hattın 17'sini yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinde Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının yüzde 99'unun tamamlandığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Dudullu-Bostancı metro hattının yüzde 70'ini tamamlamışız. Rumeli Hisarı Füniküleri'nde ilerleme yüzde 50'yi aşmış. Yani 'bitirdiğim' dediği projeler, zaten sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettiği projeler var ki, onları saymaya kalksak saatler sürer. Ya temel atmama diye bir tören olur mu ya. İşe başlama töreni yapıyorlar, yani yapsam mı yapmasam mı? Bir zahmet gidip törenle işe başlıyorlar. İlk önce bir protokol yapacaklar, törenle işe başlama merasimi yapacaklar, sonra vaatlerini hatırlarlarsa o işe devam edecekler.

Soruyorlar, 'Verilen vaatler ne oldu?' diye, 'hatırlamıyorum'... 31 Mart'ta Eyüpsultan, İstanbul seni hatırlamayacak. Yıldız-Kabataş Metro Hattı 4,5 kilometre, biz bunun yüzde 50'sini yapmışız, teslim etmişiz, 2,25 kilometresini bitirememişler. Ümraniye–Göztepe-Ataşehir metro hattını başlattık, yüzde 7 ilerlemeyle teslim ettik, yine bitiremediler. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir hattını Ulaştırma Bakanlığımız aldı ve 38 ayda bitirdi. Demek ki isteyince oluyor."

"KİRLİ PAZARLIKLARLA İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI PEŞKEŞ ÇEKMEYE KALKTILAR"
Kurum, mevcut CHP'li İBB yönetiminin söz verdiği 100 bin konut vaadini yerine getirmediğini, 5 bin konut bile yapamadığını dile getirdi.

İstanbul'un kaynaklarını mevcut İBB yönetiminin rant olarak gördüğünü vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Orada kirli pazarlıklarla birlikte İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar. Bugün otobüsler, bugün metrobüsler yanıyorsa, bugün vatandaşımız saatlerce metrobüs, otobüs duraklarında çile çekiyorsa bunun sebebi CHP'li bu yönetimin anlayışı, ilgisizliği, liyakatsiz, beceriksiz ekiplerle çalışmasıdır. Kendi geleceğin için zoom toplantıları üzerinden CHP'yi dizayn etmeye kalkar ve İstanbul'un kaynaklarını da kongrelere harcarsan bu işler çözülmez."

Mitinge, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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