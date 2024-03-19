Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum algı peşinde koşan İmamoğlu ve trolünü perişan etti: Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz

İSTANBUL'UN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL: İMAMOĞLU

İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına ilişkin Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'un önündeki engel Ekrem İmamoğlu'dur. Bırakın engellemeyi, İstanbul'un önündeki engel kendisidir. Engellenmişse madem 'İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı var.' diyorum. Madem biz engelledik, yaptırmadık, önüne taş koyduk; bu 7 milyar dolar kaynak nerede? Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz balya balya, kusura bakmasınlar. Ben, '7 milyar dolarla 5 senede bunları yapabilirim.' diyorum. Bu kaynak nerede? Borcu çıkmış 2,3 milyar dolardan 4 küsur milyar dolara. 'Engelleniyorum.' dediği yerde devlet bütçesini katbekat arttırmış. 6-7 kat arttırmışız 2018'den bugüne tıkır tıkır günü gününe ödemişiz parasını. Ya hep aynı siyaset, aynı ifadeler. Rakibimiz mazeret siyaseti yaparak, vurdumduymazlığının, tembelliğinin, ihmalkarlığının üstünü örtmeye çalışıyor."

"İSTANBUL BELEDİYESİNİ RANT OLARAK GÖRMEYECEĞİZ"

Beltur, İSPARK, İSKİ gibi İBB iştiraki şirketlerin zarar ettiğini söyleyen Kurum, "Öncelikle biz İstanbul Belediyesini rant olarak görmeyeceğiz. Kaynaklarını kendi içinde, iştirakleriyle bütçesini arttırarak, yurt dışı fonlarıyla, ilgili bakanlıklarımızla uyum içerisinde, onlarla yarışarak, onlara laf yetiştirerek değil, uyum içerisinde çalışacağız ve İstanbul'a hizmet edeceğiz. İstanbul Belediye Başkanı'ndan beklenen bu." dedi.

ÇEŞMEDEN SU İÇİLEBİLECEK

İstanbul'u çeşmeden su içilebilecek hale getireceklerini söyleyen Kurum, mevcut kapasiteyi yüzde 21 arttıracaklarını, içme suyu barajları ve arıtma tesisleri yapacaklarını anlattı.

TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kurum, İstanbul'da taksiyi tek merkezden yöneterek, bu sorunu da çözeceklerini söyledi.