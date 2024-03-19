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Son dakika: FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy'de yakalandı

Son dakika haberleri... Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Çekmeköy'de bir villada saklandığı belirlenen Bekir Boydak'a düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:43 Güncelleme 19 Mart 2024, 11:44
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de yakalandı

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de bir villada saklandığını belirlendi.

FETÖ firarisi Bekir Boydak yakalandı

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak'ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı.

Boydak'ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Boydak gözaltına alındı.

Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

2017'DE TAHLİYE OLMUŞTU
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik sebepleri ve sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 250 kişilik konferans salonunda yapılan duruşmada, 68 sanıklı davada 17'si tutuklu, 1'i kaçak olmak üzere ilk gün 13 tanık dinledi. Duruşmada, Mustafa Ahi, Mehmet Fındık ve diğer tutuklu sanıklar salonda yer alırken, bazıları cezaevinden video konferans yoluyla katıldı. Eşref Coşar'ın kaçak olduğu belirtildi. 10 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Üçüncü gün, savcı, kaçak sanıklar için yakalama kararı beklenmesini, eksikliklerin tamamlanmasını ve tutukluların tutukluluğunun devamını istedi.

PENSİLVANYA'YA GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM
Bekir Boydak, 2018'deki duruşmada silahlı terör örgütü üyesi olduğu suçlamasını kabul etmemişti.

Sosyal medyadaki paylaşımların aradan uzun zaman geçtiği için kendisine ait olup olmadığını hatırlamadığını savunan Boydak, örgütün Kayseri il imamı firari Sıtkı Baş ve diğer örgüt yöneticilerinin talimatıyla faaliyette bulunmadığını, Baş'ı tanımadığını öne sürmüştü.

Hayatının hiçbir döneminde örgüt için himmet toplamadığını iddia eden Boydak, şunları söylemişti:

"Gülenist kuruluşlara para aktardığım iddiası var, kapatılan Kimse Yok mu Derneğine iftar programı için 17 bin lira bağışta bulundum. Dini vecibemi yerine getirmek için bu yardımı yaptım. Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Sami Boydak, (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan) ifadesinde 2005 yılında Pensilvanya'ya gittiğimden bahsediyor. ABD gezisinde Pensilvanya'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Velev ki gitmiş olayım, 2005'te FETÖ/PDY diye bir örgüt yoktu."

Mahkeme, ara kararında, delillerin henüz toplanmamış olması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çoğu sanığın tutukluluğunun devamına, Bekir Boydak'ın tahliyesine karar verdi. Bylock kullandıkları şüphesiyle bazı tutuksuz sanıkların tutuklanmasına, tüm tutuklu sanıkların mal varlıklarına el konulmasına ve Boydak ailesinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verilmişti.

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