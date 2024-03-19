Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de yakalandı

Hayatının hiçbir döneminde örgüt için himmet toplamadığını iddia eden Boydak, şunları söylemişti:

"Gülenist kuruluşlara para aktardığım iddiası var, kapatılan Kimse Yok mu Derneğine iftar programı için 17 bin lira bağışta bulundum. Dini vecibemi yerine getirmek için bu yardımı yaptım. Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Sami Boydak, (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan) ifadesinde 2005 yılında Pensilvanya'ya gittiğimden bahsediyor. ABD gezisinde Pensilvanya'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Velev ki gitmiş olayım, 2005'te FETÖ/PDY diye bir örgüt yoktu."

Mahkeme, ara kararında, delillerin henüz toplanmamış olması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çoğu sanığın tutukluluğunun devamına, Bekir Boydak'ın tahliyesine karar verdi. Bylock kullandıkları şüphesiyle bazı tutuksuz sanıkların tutuklanmasına, tüm tutuklu sanıkların mal varlıklarına el konulmasına ve Boydak ailesinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verilmişti.