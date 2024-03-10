İstanbul’u karış karış geziyor! Önce Üsküdar sonra Esenyurt! Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Yalancı ve tembel!

"HEP MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YOL YÜRÜDÜK, MİLLETİMİZLE BİRLİKTE O İNŞALARIMIZI, ESERLERİMİZİ YAPTIK" "Hilmi Başkanımızla vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız." diyen Kurum, "Çünkü biz hep o anlayışla çalıştık. Nerede bir sel, nerede bir yangın, nerede bir afet varsa orada olduk. Orada hızlı bir çalışma yaparak vatandaşlarımızın elini sımsıkı tuttuk. O eli, o işler bitene kadar, vatandaşımızın yüzü gülene kadar bırakmadık. Hep milletimizle birlikte yol yürüdük, milletimizle birlikte o inşalarımızı eserlerimizi yaptık. Aynı anlayışla sahada olacağız. Bizi arayanlar hiçbir zaman bahanelerin, iftiraların arkasında bulamayacaklar. Bizi arayanlar dedikoduların tarafında bulamayacak. Biz bir elimizle Yavuztürk mahallesindeki evlerimizi dönüştürürken bir elimizle Yavuztürk'e metro getireceğiz. Bir elimizle gençlerimizin geleceğini inşa ederken diğer elimizle vatandaşımızla bir olup Yavuztürk'ün geleceğini inşa edeceğiz. Biz hep böyle çalıştık." dedi.

"BU YALANCI VE TEMBEL BAŞKAN NEREDE KENDİNE BİR GELECEK GÖRSE ORAYA ÇÖKTÜ, AMA İSTANBUL'U UNUTTU" Mevcut İBB yönetiminin 5 yılda sadece 5 bin konut inşa edebildiğini belirten Kurum, "Biz bakanlığımız döneminde sadece Üsküdar'da 15 bin konutu başkanımla el ele vererek dönüştürdük. Orada milletimize söz verdik, o sözleri tuttuk. Bu kardeşiniz İstanbul'da 80 bin konutu dönüştürürken, sadece Üsküdar'da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm yaparken bunlar buraya tek bir çivi çakmadı. Hemşehrilerimizin canı bunların umrunda değil. Bu yalancı ve tembel başkan kar yağdı İstanbul'dan kaçtı, sel oldu İstanbul'dan kaçtı. Kaçtı da kaçtı. Nerede kendine bir gelecek görse oraya çöktü, ama İstanbul'u unuttu. 31 Mart'ta bu kötü gidişata artık dur diyeceğiz." diyerek sözlerine devam etti. "Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz." diyen Kurum, "Asrın felaketinde 11 ilde 180 bin konutun temelini biz attık. Elâzığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. İşte Elazığ'da, Malatya'da yaptığımız tek bir TOKİ konutumuz dahi asrın felaketinde yıkılmadı. Manavgat'ta büyük yangın sonrası 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları biz teslim ettik. Kastamonu'daki büyük sel felaketi sonrası Bozkurt'u kısa sürede yeniden biz ayağa kaldırdık. CHP'nin yönettiği İzmir'de de bir deprem oldu. Aynı anlayış yine oradaydı. Tarihinde bir dönüşüm işi yok, bir proje yok, eser yok. Eserleri çeşme açılışından, heykel açılışından öteye gidememiş. Yine biz o depremde milletimizle birlikte İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutları biz kazandırdık. Giresun'da sel felaketinin ardından Dereli'yi adeta yeniden inşa ettik." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UMUZU HEP BİRLİKTE DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ" 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'a doğal afetlere karşı koruyacaklarını, İstanbul'u hep birlikte dirençli hale getireceklerini söyleyen Kurum, "Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir Başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım. Ama yüzleri kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser var, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. Biz de diyoruz ki İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlıyoruz. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşerilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Biz hep eserden, hizmetten yana olduk. Şöyle geçmiş 22 yıla baktığınızda biz milletimizin nerede ihtiyacı varsa hep orada olduk. İnşallah yine milletimizin yanında olacağız. Herkes müsterih olsun. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz." dedi.

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI KENDİ GELECEKLERİ İÇİN HARCIYORLAR"

Mevcut yönetimin İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadıklarının altını çizen Murat Kurum, "Bunlar bu kadar ilgisiz, bu kadar beceriksiz, bu kadar liyakatsiz bir ekip. Bakın çok net söylüyorum, İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcıyorlar. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına hiçbir irade koymadıkları gibi 'İsrafı Bitirdik' deyip o tabelalara 350 milyon lira para harcıyorlar. İki günlük konsere 550 milyon lira para harcadılar. Hani verilen sözleri ne oldu, Yavuztürk'ün dönüşümü, imar problemi ne oldu? Onları unuttular." sözleriyle konuşmasına devam etti. İBB yönetiminin İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul olduğunu ifade eden Kurum, "Oysaki beş yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı bugün; aslına yakışır bir İstanbul'da yaşıyor olabilirdik. Beş yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün; daha güzel bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün; daha dirençli bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır yabancı ülkelerin temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün; çilesiz bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Bugün İstanbul'umuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Bu tembel, kibirli başkan kendi siyasi ikbali için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul trafiğinin yoğunluğunu unuttu. Siz, İstanbul'un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun sandıkta cevabını alırsınız." dedi.