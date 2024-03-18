Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum şehit aileleriyle bir araya geldiği iftarda konuştu: "İstanbul'da riskli bina sorunu olmayacak"

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Kurum, "Böylesine güzel bir iftar sofrasında; 'Bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez' diyerek ardına bakmadan şehadete koşan kahraman şehitlerimizin aileleriyle bir aradayız. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek varlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze kastedenlere göğsünü siper eden gazilerimizle; gazilerimizin aileleriyle birlikteyiz, el eleyiz, gönül gönüleyiz. Sizlerle bir araya gelmenin onurunu kıyaslayabileceğimiz başka bir buluşma yoktur. Bu vatanın, bu yuvanın, aynı hanenin evlatları olarak bizleri bir kez daha kavuşturan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır." dedi. Kurum, sözlerine, "Başta 18 Mart Çanakkale Zaferimizde tarih yazan aziz şehitlerimize, bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek sözlerine devam eden Kurum, "Yine Millî Mücadele şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye devam etti.

Türk milletinin asırlardır toprakları için şehitler verdiğini hatırlatan Kurum, "Bizler; Malazgirt'ten Kösedağ'a, Niğbolu'dan İstanbul'un Fethine, Millî Mücadele'den 15 Temmuz'a kadar asırlar boyunca her zaman vatan topraklarımız için şehitler verdik. Adından övgüyle bahsettiğimiz nice şanlı komutanlar, nice vatan evlatları Allah yolundan ayrılmadan, Hakk'ı söyleyen ses dinmesin diye gözlerini bir an bile kırpmadan düşmana göğüs gerdiler. Evet, 'Bu Vatan Kimin?' diye sorulduğunda, cevabımız daima şudur; 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır! Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir!'

İstiklal şehitlerimizin rüyası ve hedefi istiklaldi, istikbaldi. Tüm şehitlerimizin rüyası; annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının, hülasa ait oldukları bu milletin daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğe kavuşmasıydı. Bu aziz vatan toprakları üzerinde; çok daha parlak bir gelecek inşa edelim istediler. Başımızı yastığa güvenle koyalım istediler. Şehitlerimizin rüyası bizim rüyamızdır. Şehitlerimizin hayalleri bizim hayallerimizdir. Ve bizim şehitlerimize bir borcumuz var. O borç, milletimize huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmektir. O borç, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmektir. O borç, her bir şehrimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır ." şeklinde konuştu.

Bu anlayışla, ülkeyi ve şehirleri bu millete yaraşır, daha mutlu yarınlara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Allah'ın izniyle, 1 Nisan'dan sonra İstanbul'umuzu da her zamankinden çok daha güvenli, çok daha huzurlu, çok daha dirençli bir şehir haline getireceğiz. Bu şehirde yaşayan hemşerilerimizin riskli bina gibi bir sorunu olmayacak. Bu şehirde yaşayan insanımızın trafik çilesi diye bir derdi, bir tasası olmayacak. Bu şehirde yaşayan insanımızın sosyal belediyecilik noktasında en ufak bir sorunu kalmayacak. Çünkü biz, İstanbul'u yarınlara hazırlarken makamlarımızda oturmayacağız." dedi.

"VARSIN BİRİLERİ İSTANBUL'U NİMET SAYSIN, BİZ 'SADECE İSTANBUL' DİYECEĞİZ"

Siyaseti millet için, 'Halka hizmet hakka hizmettir' ilkesiyle yaptıklarını dile getiren Kurum, "Biz; Fırat'ın kenarındaki koyunun hakkını düşünen Hz. Ömer'in hassasiyetiyle; 'Sadece İstanbul' için çalışacağız. Varsın birileri İstanbul'u nimet saysın, biz emanet bileceğiz. Varsın birileri İstanbulluya hizmeti şahsi istikbaline rampa yapsın. Biz 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Varsın birileri İstanbullunun parasıyla parti dizayn etsin, biz İstanbul'un parasıyla; İstanbul'un yatırımları için koşacağız. Biz 1 Nisan sabahı sadece İstanbul için, sadece İstanbullu için, sadece bu aziz şehir için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL İÇİN; DURMADAN, YORULMADAN, BIKMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

650 bin yeni yuva için, trafik çilesinden kurtulmuş bir İstanbul için durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışacaklarını söyleyen Murat Kurum, "Eyüp Sultan'ın nefesiyle 39 ilçede olacağız! Fatih'in dirayetiyle 7 tepede olacağız. Ulubatlı Hasan'ın gayretiyle 964 mahallede olacağız. Yahya Efendi gibi gönüllere dokunacağız. Mimar Sinan gibi tarihe şahitlik edecek eserler bırakacağız. Abdülhamid Han gibi; İstanbul'u baştanbaşa yeniden imar, inşa ve ihya edeceğiz.

1 Nisan'a kadar; 650 bin yeni yuva için; trafik çilesinden kurtulmuş bir İstanbul için durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışacağız. Gönülleri fethedeceğiz, 'Sosyal Belediyeciliği' anlatacağız. 'Gönül Belediyeciliği'ni yüreklere işleyeceğiz. 'Gerçek Belediyeciliği' kalplere dokuyacağız." cümlelerini kurdu.

"İSTANBUL'UMUZU, İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİ HEM YALANLARDAN HEM DE TRAFİK ÇİLESİNDEN TAMAMEN KURTARACAĞIZ"

İstanbul'da yanan otobüsleri, İstanbulluların metroda çektikleri çileyi işaret eden Murat Kurum, "Hiç merak etmeyin biz 1 Nisan'dan sonra; yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla, İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız." dedi, konuşmasını da şu sözlerle noktaladı: "İnşallah 1 Nisan sabahı; yepyeni bir İstanbul için geleceği selamlayacağız. Bunu sizlerle başaracağız. Beraber yapacağız. Hep birlikte gerçekleştireceğiz. Milletimizin kararı, azmi, arzusu ve hedefi doğrultusunda, 31 Mart Gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Hep birlikte İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini buradaki dostlarımız ile birlikte başlatacağız. İstiyoruz ki 31 Mart akşamı tüm İstanbul sevinsin, İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimiz sevinsin, 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi sevinsin, Aybüke Öğretmen'in annesi sevinsin. Tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin anneleri sevinsin."

"KAZANAN SADECE CUMHUR İTTİFAKI OLAMAYACAK, İSTANBUL OLACAK"

Anma programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da söz aldı. Yerlikaya, "Bu şehre hizmet etmek, ecdadımızın tabiriyle, 'kandillerine yağ taşımak' dahi büyük bir şeref, büyük bir onur ve elbette büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirecek tecrübeye, birikime ve heyecana sahip olan Murat Kurum Bakanımız, inşallah medeniyetimizin baş tacı İstanbul'un 'Şehremini' olduğunda, kazanan sadece Cumhur İttifakı olamayacak, İstanbul olacak. Bu kutlu yolda Sayın Murat Kurum Bakanımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.