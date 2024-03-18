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Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel'den darbe açıklaması: Gençler yaparsa teslim olurum

CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul’da Dijital Gençlik Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençlerin yapacağı bir darbeye teslim olacağını belirterek, "Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 03:13 Güncelleme 19 Mart 2024, 03:24
Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel’den darbe açıklaması: Gençler yaparsa teslim olurum

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31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Yerel seçim çalışmaları yoğu bir tempoyla devam ediyor.

Öte yandan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı gaflar ve mitinglerde yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor. CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul'da Dijital Gençlik Buluşması'na katılan Özel, gençlerin sorularını yanıtlayarak ilginç bir açıklamada bulundu.

"DARBEYİ GENÇLER YAPIYOR DESİNLER, BEN O DARBEYE TESLİM OLURUM"
Özgür Özel'in 15 Temmuz hain darbe girişimine değindiği açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

CHP lideri Özgür Özel fena saçmaladı!

Seçim çalışmalarında bir AK Partili vatandaş ile arasında geçen diyaloğu anlatan Özel'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Amca bak yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.

Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım."

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