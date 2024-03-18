SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı!

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 8.844,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 10:06 Güncelleme 18 Mart 2024, 10:06
Son dakika: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,80 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 8.844,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile spor oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45,00 oldu.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.740 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu’na ’balya balya’ giydirdi... Görüntülerde kimin müdürü varsa parayı ona sorun
FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
Casper
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında
Başkan Erdoğan’dan ’Kadim Dostlar’ iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... İstanbul Murat’ına erecek
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
Türk Telekom
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacaktı: Yeni fotoğraf geldi
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! İşte o görüntüler
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak
CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı
SON DAKİKA