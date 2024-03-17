CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasındaki Hatay kavgasında flaş bir karar geldi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasındaki Hatay kavgasında flaş bir karar geldi.
Özgür Özel'in açıklamalrı sonrası TİP, Gökhan Zan'ın Hatay adaylığının geri çekildiği belirtildi.
TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin yaşadığı büyük yıkımların suçlusu olan AKP'nin yerel seçimde Hatay'dan gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı adayı karşısında, yine bir deprem suçlusu olan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın Hatay halkının tüm itirazlarına rağmen yeniden aday gösterilmesi üzerine, Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk. Bu girişimler sonucunda Hatay halkının çeşitli temsilcilerinin ve önde gelen kanaat önderlerinin de inisiyatifiyle deprem günlerindeki özverili çalışmasıyla tanınan eski milli futbolcu, Hataylı spor insanı Gökhan Zan ortak bir iradeyle önerilen isim oldu. Partimiz ise "Hatay İttifakı" olarak adlandırılan bu iradeye saygı duyduğunu belirtti ve partimizin üyesi olmayan Gökhan Zan'a adaylık sırasını verdi. Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz.
"TASVİP ETMEYECEĞİMİZ İLİŞKİLERE GİRDİ"
Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
"TİP'İN ADAYI SEÇİM KAYBETTİRME POTANSİYELİNE SAHİP"
CHP lideri Özgür Özel, verdiği bir röportajda, TİP'in seçimi kaybettirebileceğini ifade etmişti. Özel, "Hatay'da en iyi alternatif Lütfü Savaş'tı. Hatay'dan iyi haberler geliyor. Başa baş bir yarış içindeyiz. TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip." dedi.
"AK PARTİ'NİN KAZANIYOR OLMASI TARİHSEL BİR MAĞLUBİYET YAŞATACAK"
"Hatay'da görev muhalif seçmenlere düşüyor" diyen Özel şöyle konuştu:
"AK Parti mi, CHP mi; karar verecekler? AK Parti'nin kazanıyor olması tarihsel bir mağlubiyet yaşatacak. Muhalif seçmenin CHP'ye destek vermesini söylüyoruz. Bu desteklerinden pişman etmeyeceğiz. Aday belirlerken yapamadığımız iş birliğini yönetirken yapacağız."Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğini açıkladı. Gökhan Zan da, adaylığının devam ettiğini söyledi. Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını açıkladı ve "Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım" dedi.
GÖKHAN ZAN'DAN CHP'YE SUÇLAMA
Gökhan Zan, TİP'in adaylıktan çekme açıklamasının ardından videolu paylaşımda bulundu.
Zan, videolu paylaşımına şu notu düştü:
"Sevgili Halkım
Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim.
(…)
Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖcü yöntemlere, montajlara sarıldılar.
Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.
Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim.
Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…
Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum."
"SAHTE KAYITLA ŞANTAJDA BULUNUP BANA VE AİLEME ZARAR VERMEK TEHDİDİNDE BULUNDULAR"
Zan, basın açıklamasının bulunduğu videoda şu ifadeleri kullandı:
"Son bir haftadır tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım. Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım.
Buna boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulanacağımı söyledim ve kovdum. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Partim bu şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını söylediler. Az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğu şahıslar bana dün sahte kayıtla şantajda bulunup bana ve aileme zarar vermek tehdidinde bulundular." Zan'ın avukatı, müvekkilinin, kişisel verilerini ele geçiren, montajla yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, kişilerin kaç kişi olduğu yönündeki bilgiyi ise paylaşmayacağını söyledi.