SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! "Sıfırdan yaptık" dediği metroların temelini 2017'de AK Parti attı

Kendini 'metro fatihi' ilan ederek toplumun aklıyla alay eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, kuyruklu bir yalana imza attı. İmamoğlu,  Mahmutbey - Esenyurt,  Çekmeköy - Sancaktepe ve  Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürdü. Ancak bahse konu olan metroların temeli 2017'de AK Parti döneminde temellendirildiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 2019'da görevi devraldığı bir ortamda temeli 2017'de atılan metrolara nasıl 'sıfırdan' başladığı merak konusu oldu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 09:30 Güncelleme 08 Mart 2024, 09:34
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! Sıfırdan yaptık dediği metroların temelini 2017’de AK Parti attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı. Siyaseten köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu deyim yerindeyse her tuşa basıyor, yalan konuşmaktan imtina etmiyor.

İmamoğlu son olarak kendi yandaşlarının ağırlıkta olduğu bir salonda bir Youtube kanalında düzenlenen, açık oturuma katıldı.


Burada kendisine 'metro' konu başlıklık soru üzerine köşeye sıkışan İmamoğlu, hem toplumu yanlış yönlendirdi hem de kendisine soru soran genci "Metro temeli nasıl atılır bana anlat" diyerek azarladı.

İmamoğlu, Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürdü.


Ancak bu iddianın kuyruklu bir yalan olduğu ortaya çıktı.

Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirildi.



Kendini 'metro fatihi' ilan ederek toplumun aklıyla alay eden Ekrem İmamoğlu ise 2019'da İBB koltuğuna oturdu. İmamoğlu'nun 2019'da görevi devraldığı bir ortamda temeli 2017'de atılan metrolara nasıl 'sıfırdan' başladığı merak konusu oldu.



Bilindiği üzere CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınarak hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimsedi.



İMAMOĞLU DÖNEMİNDE TEMELİ SIFIRDAN ATILAN METRO YOK!

İmamoğlu ve CHP kadrolarının iddialarının aksine CHP döneminde temeli sıfırdan atılan bir tane bile metro hattı yok.



2019 Haziran öncesi AK Parti döneminde tamamlanan 39,2 KM metro hattı bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu 5 yıllık zaman diliminde bu hatlara sadece 8,11 km'lik katkı yaptı.

Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ve merhum Kadir TopbaşMecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ve merhum Kadir Topbaş

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında 09.02.2017 tarihinde kazı çalışmaları tamamlandı.

Dönemin AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda Mecidiyeköy'den Tekstilkent'e kadar kazı çalışmasının tamamlandığını duyurmuştu.

CHPli İBBnin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!CHPli İBBnin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!



İstanbul'un ikinci Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri 19.03.2019 tarihinde başladı. Yani Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce.

İmamoğlu göreve geldikten sonra bu metronun sadece ve sadece 1,2 km kısmını yaptı.



DUDULLU - BOSTANCU METRO HATTI 14.3 KM

Açılış 6 Ocak 2023

19.02.2018 tarihinde tüneller tamamlandı, ray montajı başladı.



06.01.2023 tarihinde açılış töreni gerçekleştirilirken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14.3 km'nin sadece 4.3 km'sini yapmıştır.

Dönemin AK Partili İBB Başkanı Mevlüt UysalDönemin AK Partili İBB Başkanı Mevlüt Uysal

EMİNÖNÜ - ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

19.03.2019 tarihinde test sürüşü test edildi.

AK Parti'nin hayata geçirdiği projenin 01.01..2021 yılında 1.Etap açılış töreni gerçekleştirildi. 30.08.2023 tarihinde ise 2.etap açılışı yapıldı.

Hattının yüzde 89'luk (9 km) kısmını AK Parti tarafından tamamlanırken, Ekrem İmamoğlu sadece yüzde 11'lik kısmını ( 1,1 km) yaptı.



İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI (MASKO-BAHARİYE KESİMİ) 2,3 KM

Açılış Tarihi: 29.05.2021

CHP'li İmamoğlu sadece 1,1 km'lik kısmını tamamladı.



RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI 0,8 km

Açılış Tarihi: 29.05.2021

İmamoğlu 0,4 km tamamladı

İmamoğlunun engelleniyoruz algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?İmamoğlunun engelleniyoruz algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' algısının altından büyük bir vurgun çıktı.

PARALAR YANDAŞA, FONDAŞA, REKLAMA GİTTİ

Metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu.

Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya ayrılan kaynak ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı öne sürülüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den 8 Mart’a 8 bin 900 kadın katletti
Tarım Kredi Grubu
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Mart 2024 hava durumu
İnsani Yardım Vakfı
Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar
ABD Başkanı Biden’dan Gazze itirafı: Çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil öldürüldü
Türk kadınlar Somalili gençlere örnek oldu
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
UEFA ülke puanı sıralamasında son dakika: Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosu
CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
SON DAKİKA