CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! "Sıfırdan yaptık" dediği metroların temelini 2017'de AK Parti attı

İmamoğlu son olarak kendi yandaşlarının ağırlıkta olduğu bir salonda bir Youtube kanalında düzenlenen, açık oturuma katıldı.
2019 Haziran öncesi AK Parti döneminde tamamlanan 39,2 KM metro hattı bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu 5 yıllık zaman diliminde bu hatlara sadece 8,11 km'lik katkı yaptı.
Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında 09.02.2017 tarihinde kazı çalışmaları tamamlandı.
Dönemin AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda Mecidiyeköy'den Tekstilkent'e kadar kazı çalışmasının tamamlandığını duyurmuştu.
İstanbul'un ikinci Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri 19.03.2019 tarihinde başladı. Yani Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce.
İmamoğlu göreve geldikten sonra bu metronun sadece ve sadece 1,2 km kısmını yaptı.
DUDULLU - BOSTANCU METRO HATTI 14.3 KM
Açılış 6 Ocak 2023
19.02.2018 tarihinde tüneller tamamlandı, ray montajı başladı.
06.01.2023 tarihinde açılış töreni gerçekleştirilirken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14.3 km'nin sadece 4.3 km'sini yapmıştır.
EMİNÖNÜ - ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI
19.03.2019 tarihinde test sürüşü test edildi.
AK Parti'nin hayata geçirdiği projenin 01.01..2021 yılında 1.Etap açılış töreni gerçekleştirildi. 30.08.2023 tarihinde ise 2.etap açılışı yapıldı.
Hattının yüzde 89'luk (9 km) kısmını AK Parti tarafından tamamlanırken, Ekrem İmamoğlu sadece yüzde 11'lik kısmını ( 1,1 km) yaptı.
İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI (MASKO-BAHARİYE KESİMİ) 2,3 KM
Açılış Tarihi: 29.05.2021
CHP'li İmamoğlu sadece 1,1 km'lik kısmını tamamladı.
RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI 0,8 km
Açılış Tarihi: 29.05.2021
İmamoğlu 0,4 km tamamladı
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' algısının altından büyük bir vurgun çıktı.
PARALAR YANDAŞA, FONDAŞA, REKLAMA GİTTİ
Metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu.
Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya ayrılan kaynak ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı öne sürülüyor.