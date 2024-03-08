CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! "Sıfırdan yaptık" dediği metroların temelini 2017'de AK Parti attı

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' algısının altından büyük bir vurgun çıktı.



PARALAR YANDAŞA, FONDAŞA, REKLAMA GİTTİ



Metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu.



Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya ayrılan kaynak ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı öne sürülüyor.