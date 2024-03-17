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Son dakika: MHP bugün kurultaya gidiyor! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine gün sayarken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP bugün kurultaya gidiyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek. Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Kurultayda kürsüye çıkan Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 09:16 Güncelleme 17 Mart 2024, 10:40
Son dakika: MHP bugün kurultaya gidiyor! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

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Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün büyük kurultay günü.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştiriliyor.

15 KİŞİLİK BAŞKANLIK DİVANI OLUŞTURULACAK
MHP'nin büyük kurultayında genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek. Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek.

Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Kürsüye çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ayrıntılar geliyor...

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