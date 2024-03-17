Son dakika: MHP bugün kurultaya gidiyor! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün büyük kurultay günü.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştiriliyor.

15 KİŞİLİK BAŞKANLIK DİVANI OLUŞTURULACAK

MHP'nin büyük kurultayında genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek. Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek.

Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kürsüye çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

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