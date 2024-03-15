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Murat Kurum'dan Kapalıçarşı ve Eminönü esnafına 'otopark' sözü! İmamoğlu olanı yıktı 'yapacağım' dedi yapmadı...

Karaköy'deki katlı otopark yıkan CHP'li İBB, bölgedeki otopark sorununa bir türlü çözüm üretemedi. 13 aydır atıl vaziyette bekleyen inşaat alanı ise esnafı kepenk kapatma noktasına getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun çözümsüzlüğe itip umursamadığı bu sorun için Kapalıçarşı esnafı Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a dert yandı. Kurum da Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorununu çözeceğini belirterek "Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde yapacağız merak etmeyin" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 19:13 Güncelleme 15 Mart 2024, 20:10
Murat Kurum’dan Kapalıçarşı ve Eminönü esnafına ’otopark’ sözü! İmamoğlu olanı yıktı ’yapacağım’ dedi yapmadı...

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti



Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi.



Kurum'a ziyaret sırasında AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.



MURAT KURUM SÖZ VERDİ: "ÇÖZECEĞİZ"
Esnafların, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunu dile getirmesi üzerine Kurum, "Kapalıçarşı'nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin" dedi.

Otopark projesinde skandal! Esnaf 13 aydır mağdur! Sözünü tutmayan CHP’li İBB seçim sonuçlarını bekliyorOtopark projesinde skandal! Esnaf 13 aydır mağdur! Sözünü tutmayan CHP’li İBB seçim sonuçlarını bekliyor

ESNAF CHP'Lİ İBB YÜZÜNDEN KEPENK KAPATMA NOKTASINA GELDİ

Bilindiği üzere Karaköy'deki katlı otopark CHP'li İBB tarafından yıkılmıştı. Bu durum bölgede esnafı bir hayli mağdur etti, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde otopark sorunu baş gösterdi.


CHP'li İBB'nin 13 aydır atıl vaziyette beklettiği otopark alanı çevresinde bulunan esnaf kepenk kapatma noktasına geldi.

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