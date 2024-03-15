Murat Kurum’dan Kapalıçarşı ve Eminönü esnafına ’otopark’ sözü! İmamoğlu olanı yıktı ’yapacağım’ dedi yapmadı...

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti



Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi.







Kurum'a ziyaret sırasında AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.





MURAT KURUM SÖZ VERDİ: "ÇÖZECEĞİZ"

Esnafların, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunu dile getirmesi üzerine Kurum, "Kapalıçarşı'nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin" dedi.