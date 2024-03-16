Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu’nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi

İnşaat alanında keşif yapan 3 kişilik bilirkişi heyeti, keşif çalışmasının ardından hazırladığı raporda, yapı tatil tutanağında aykırı ilave edilen 297 metrekarelik bir alan olduğu ancak bu alana bilirkişi heyetinin giremediği vurgulanmıştı.

Mahiroğlu'nun bu bölgeyi özel toplantılar için tasarlattığı öne sürüldü.

'HABERİM YOK, BEN YAPMADIM, O YAPTI'

Savah'ta yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan Mahiroğlu, mahkemeye kaçak villa inşaatıyla ilgili ne proje, ne tadilat belgesi ne de izin belgesi sunmamıştı. Villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne süren Mahiroğlu, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise atmıştı.