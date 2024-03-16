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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım'ın ilhakının 10. yılına ilişkin mesaj: Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden fiili durumu tanımıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 10. yılına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumun tanınmadığı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğin yinelendiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 09:58 Güncelleme 16 Mart 2024, 09:59
Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırım’ın ilhakının 10. yılına ilişkin mesaj: Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden fiili durumu tanımıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 10. yılına ilişkin, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadıklarını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteklerini yinelediklerini bildirdi.

Bakanlıktan "Kırım'ın yasa dışı ilhakının 10. yılı" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ
Türkiye'nin, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündeminde tutmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz." görüşü paylaşıldı.

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