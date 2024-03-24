AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir? AK Parti İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta?

AK Parti İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" adıyla duyurulan etkinlik AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yaptığı açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki, AK Parti İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar!

"YENİDEN İSTANBUL, SADECE İSTANBUL"

Kabaktepe'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre "Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul" sloganıyla yola çıkılan bu etkinlik İstanbul'un geleceğine dair büyük bir vizyonu paylaşacak.

Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.