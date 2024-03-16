Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesi ile finanse ettiği ’Rant Ağı’ | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu



BESLEDİĞİ TROL RANT AĞINI İFŞA ETTİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol İBB Haber bir bomba İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile finanse ettiği rant ağını ifşa etti.





Liste şu isimler yer aldı:

Necati Özkan CHP'li IBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajans'ın sahibi

Ünal Uzun CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi

Turan Taşkın Özer CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının avukatı

Mehmet Murat Çalık CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı

Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı

Murat Ongun Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Keleş CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"

Can Akın Çağlar CHP'li İBB Genel Sekreteri

Emrah Bağdatlı Murat Ongun'un yardımcısı

Emre Yeşilördek CHP'li İBB'de finans danışmanı

Elçin Karaoğlu CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Ertan Yıldız CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan inşaat'ın sahibi

Tuncay Yılmaz İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü

"Kalfa" Adem Soytekin Asoy İnşaat'ın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"

Ali Gül Gül İnşaat'ın sahibi



HİZMET HIRSIZI EKREM

Bilindiği üzere yerel seçimler öncesi kaybedeceğiz korkusuyla oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de taviz vermiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.



Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü.





YALANI KISA SÜRMÜŞTÜ

Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürmüştü. Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirilmişti.



Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem olmuştu.