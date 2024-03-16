Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesi ile finanse ettiği ’Rant Ağı’ | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolünde olduğu balya balya paraların sayıldığı görüntüler gündemden düşmüyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolünde olduğu balya balya paraların sayıldığı görüntüler gündemden düşmüyor.
KAYIT DIŞI OLDUĞU KESİNLEŞTİ
CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürerken gelen itiraflar paranın kayıt dışı olduğunu gösterdi.
DÜZMECE BELGE
Söz konusu binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Çiçek "CHP il başkanlığının yayınladığı düzmece belgeye itibar edilmemelidir" dedi.
ÖNCE ÇELİK SONRA İMAMOĞLU İTİRAF ETTİ
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı da itiraf etti.
BESLEDİĞİ TROL RANT AĞINI İFŞA ETTİ
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol İBB Haber bir bomba İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile finanse ettiği rant ağını ifşa etti.
Liste şu isimler yer aldı:
Necati Özkan CHP'li IBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajans'ın sahibi
Ünal Uzun CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi
Turan Taşkın Özer CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının avukatı
Mehmet Murat Çalık CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı
Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı
Murat Ongun Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Keleş CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"
Can Akın Çağlar CHP'li İBB Genel Sekreteri
Emrah Bağdatlı Murat Ongun'un yardımcısı
Emre Yeşilördek CHP'li İBB'de finans danışmanı
Elçin Karaoğlu CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Ertan Yıldız CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan inşaat'ın sahibi
Tuncay Yılmaz İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü
"Kalfa" Adem Soytekin Asoy İnşaat'ın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"
Ali Gül Gül İnşaat'ın sahibi
HİZMET HIRSIZI EKREM
Bilindiği üzere yerel seçimler öncesi kaybedeceğiz korkusuyla oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de taviz vermiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü.
YALANI KISA SÜRMÜŞTÜ
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürmüştü. Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirilmişti.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem olmuştu.
MURAT KURUM YALANLARI BİR BİR YÜZÜNE VURDU
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP İBB Başkan adayının metro yalanını yüzüne vurdu. Rant peşinde koşarak hizmet hırsızlığına yeltenen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yerden yere vuran Kurum, "Daha birkaç gün önce yalanları yüzlerine vurduğumuzda elleri ayakları birbirine dolaştı." ifadelerini kullandı.
Kurum şu ifadeleri kullandı:
Daha birkaç gün önce yalanları yüzlerine vurduğumuzda elleri ayakları birbirine dolaştı. Öyle korktular ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan hattı şimdi alelacele metro hattının ismini değiştirdiler sonra da sözde yapıp yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. 'Yapım çalışmalarına başlama töreni' siz böyle bir tören duydunuz mu? Ya temel atarsın, ya açılış yaparsın. Bunların töreni başlama töreni, yapraklardan alkış bekleme töreni, temel atmama töreni yeni icatları bu dönemde gördük. Temel atma değil, hizmete alma değil çalışmaya başlatmaya töreni yapıyorlar. Düşüne biliyor musunuz! Temel atma diyemiyorlar çünkü ortada ne temel var ne metro var. Bu da seçim korkusuyla aslında alelacele yapılmış icraatlardan bir tanesi. Ama korkunun ecele faydası yok.