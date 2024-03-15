Oğuz Murat Aci’nin ailesi canavar anne eylem Tok ve oğlunun kahkaha görüntülerine ilişkin konuştu: İçimiz cız etti

Kazada 1 çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, arkadaşları da yaralandı. Timur'u olay yerinden alan annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı çıkarttı, Bülent Cihantimur'a ise yurtdışına çıkış yasağı koydu. Eylem Tok ve oğlunu havalimanına götüren çalışanları ise tutuklandı.



Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur da önceki gün New York'un 6. Cadde'si ile 57. Sokak'ın kesiştiği yerde görüntülendi.

Eylem Tok yurt dışına kaçtıktan sonra yaptığı açıklamada, "Vicdanım sızlıyor" demişti. Ancak fotoğraflarda hiç de öyle görünmüyordu. Hem Eylem Tok'un hem de oğlu Timur Cihantimur'un keyifleri oldukça yerindeydi. Yüzlerinde hallerinden memnun olduklarını gösteren bir gülüş vardı. Eylem Tok ve oğlu, fotoğraflarının çekildiğini anladıktan sonra bir taksiye binerek oradan uzaklaştı.