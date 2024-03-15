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Son dakika: MHP kurultaya gidiyor! Gözler pazar gününde!

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala gözler pazar günü gerçekleştirilecek MHP kurultayına çevrildi. 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek olan MHP, Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu seçecek.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 15:55 Güncelleme 15 Mart 2024, 15:55
Son dakika: MHP kurultaya gidiyor! Gözler pazar gününde!

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Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken MHP de kurultaya hazırlanıyor.

Siyasi arenada yerel seçim hazırlıkları ve heyecanı sürerken MHP'de gözler, bir yandan pazar günü yapılacak kurultaya çevrildi.

İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

MYK VE MDK SEÇİLECEK
"Ülke İçin Var Olduk/ Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda / Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacak kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu seçecek.

Yerel seçimden 14 gün önce yapılacak kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.

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