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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hakkari mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari İstiklal Caddesi'nde düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerin imkanları ile terör örgütüne finansman sağlayan siyasi ayak DEM Parti'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine Hakkarili kardeşlerim için kullanacak isimler belirledik." dedi. Alanda 30 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "Bir müjde vermek istiyorum. Toplum yararına programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 18:11 Güncelleme 15 Mart 2024, 18:29
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Hakkari mitinginde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari İstiklal Caddesi'nde düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çok şükür kavuştuk yine Hakkari. Hakkari'yi özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim.

Ahde vefanız için muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Doğu batı, kuzey güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk , Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz.

İradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrinizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik.

Bir müjde vermek istiyorum. Toplum yararına programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz.

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