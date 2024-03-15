Başkan Erdoğan’dan AK Parti Hakkari mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari İstiklal Caddesi'nde düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çok şükür kavuştuk yine Hakkari. Hakkari'yi özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim.

Ahde vefanız için muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Doğu batı, kuzey güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk , Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz.

İradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrinizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik.

Bir müjde vermek istiyorum. Toplum yararına programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz.