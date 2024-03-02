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CHP'li Özgür Özel'in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas'ı terör örgütü ilan etti Gazze'ye yardıma karşı çıktı | CHP'li belediyelerin katil İsrail ile kardeşlik protokolü

Terörün siyasi ayağı DEM parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in Müslümanları ilhak girişimine karşı yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Özel'in skandal açıklamalarına Sultangazi'de AK Parti mitinginde tepki gösteren Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Şehit cenazesinde kahkaha atan Hamas'a terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin." diyerek tepki gösterdi. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel'e tepkiler yağmaya devam ederken, Gazeteci Murat Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'li belediyelerin işgalci İsrail ile devam ettirdiği kardeş kent protokollerini günyüzüne çıkardı.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 15:11 Güncelleme 02 Mart 2024, 19:23
CHP’li Özgür Özel’in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas’ı terör örgütü ilan etti Gazze’ye yardıma karşı çıktı | CHP’li belediyelerin katil İsrail ile kardeşlik protokolü

Terörün siyasi ayağı DEM parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas'ı terör örgütü ilan etmesine rağmen Gazze'de yaşanan soykırım üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

CHP'li Özgür Özel'in ikiyüzlü Filistin siyaseti


KURUM: GAZZE'YE YARDIM EDECEĞİZ

Özel, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un "Gazze'ye yardım edeceğiz" açıklamasının ardından skandal sözlerle saldırıya geçmişti.

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Müslüman kesimin oyunu almak için adeta takla atan Özel'in sahte Gazze ve Filistin duyarlılığına karşı sosyal medyada yeniden gündem olan görüntüler ikiyüzlü siyaseti gözler önüne serdi.

Kandil'den gelen talimatlar hareket eden CHP Lideri geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabu edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısında son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda terörün siyasi ayağı DEM'i ziyaret etmişti. (13 Aralık 2023)CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda terörün siyasi ayağı DEM'i ziyaret etmişti. (13 Aralık 2023)

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE FİLİSTİNLİLERE TERÖRİST DEMİŞTİ

Özel, geçtiğimiz günlerde TBMM kürsüsünden katil İsrail'e karşı mücadele eden Filistinlileri terörist demişti. Terörün siyasi ayağı DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in Müslümanları ilhak girişimine karşı yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özel, "Hamas'ın yaptığı terörist saldırılara İsrail orantısız cevap verdi" diyerek terör devleti İsrail'in saldırılarını adeta meşrulaştırdı.

KURUM'DAN TEPKİ: GAZZE HASSASİYETİ CHP'LİLERİ RAHATSIZ ETMİŞ

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gazze hakkındaki konuşmaları üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sultangazi Mitingi'nde yanıt verdi.


Gazze konusundaki hassasiyetlerinin birilerini rahatsız ettiğini ifade eden Kurum, ''Gazze konusunda en son konuşacak olanlar İsrail'e tek bir cümle tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da; bu milletin değerlerinin düşmanı, kuran kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor. Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. CHP'nin eş genel başkanına sormak lazım Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sen değil misin? Sonra genel başkanını arkadan hançerleyen sen değil misin? Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sen değil misin?'' dedi.

ŞEHİT CENAZESİNDE KAHKAHA ATAN SEN DEĞİL MİSİN?

"Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?'' diyerek sözlerine devam eden Kurum, ''Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.


'YETERSİZ EŞ GENEL BAŞKAN' SEÇİMDEN SONRA KOLTUĞUNDAN OLACAK

CHP Genel Başkanı ile mevcut İBB Başkanı'nın 31 Mart'tan sonra koltuklarını kaybedeceğine vurgu yapan Kurum, ''Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsız oldular biliyor musunuz? Çünkü bu 'Yetersiz Eş Genel Başkan' seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de; ilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş Belediye Başkanı da bavullarını alıp çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bunların telaşı bu. Bunların, İstanbul diye bir dertleri yok, bunların memleket diye bir dertleri yok. Varsa yoksa kendileri var, kendi gelecekleri var. Ama siz endişe etmeyin. Biz milletin değerlerinin hasmı olan bu adamların, bu şehri yaşanmaz hale getirenlerin insafına sizleri terk etmeyeceğiz. Avrupa'ya gidip 'Türkiye'de demokrasi için bize yardım edin' diyenlerin, Avrupa'dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz.'' sözleri ile konuşmasını tamamladı.

CHP'li Özel, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpmüştü. CHP'li Özel, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpmüştü. 

Bilindiği gibi Özel, DEM ile ittifak yapmaya çalışan Özel, HDPKK'lı Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de düzenlenen "bir opera gecesi" dinletisine katılmış, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.



İŞTE CHP'Lİ BELEDİYELERİN SOYKIRIMCI İSRAİL İLE KARDEŞLİK PROTOKOLLERİ
CHP lideri Özgür Özel'e tepkiler yağmaya devam ederken, Gazeteci Murat Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'li belediyelerin işgalci İsrail ile devam ettirdiği kardeş kent protokollerini günyüzüne çıkardı.



TERÖR SEVİCİ CHP ŞAŞIRTMADI
Ayar paylaşımında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Aşkelon Belediyesi, Edirne Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Bat Yam Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ile Petah Tikva kardeşlik protokolünün sürdüğünü açıkladı.

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