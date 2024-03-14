Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.





Biz Orta Koridor'da bulunuyoruz. Şu anda bu koridorun kapasitesi yeterli değil. Yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. (Zengezur Koridoru) Bu koridorun ülkemizden geçmesi demek ülkemizin sanayisine, teknolojisine, turizmine katkı sağlaması demektir.

Bu ulaşım koridorlarını sadece yükün taşınması, yolcunun taşınması olarak değerlendiremeyiz. Bu koridorlar aynı zamanda barışa büyük katkı sağlayacak yatırımlardır.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi'ne aynı zamanda Kuru Kanal'da deniliyor. Kalkınma Yolu, o bölgenin de kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Irak tarafında projeler bitmek üzere. Görüşüyoruz, çok ciddi aşamalara geldik. Bu sene içerisinde oradaki inşaatlara başlıyoruz. Tabii burada Türk müteahhitler de rol alacak diye düşünüyorum. Ağın ülkemizdeki kısmı hızlı tren hattıyla oluşacak. Basra Körfezi'nden başlayan hat Londra'ya kadar gidecek.

20 yıl önce yapılan projelerle geleceği planladık.

İSTANBUL'A YENİ METROLAR YAPILACAK MI?

İstanbul için yeni metrolar da gelecek.1000 kilometre metro hattına ihtiyacımız var, 400'ü var bunun. İstanbul'a 600 kilometre daha metro hattı yapmalıyız. Önümüzde çalışmalarımız var, hayata geçirmeyi planlıyoruz.

İBB'nin sıfırdan yaptığı metro yok. Vadedilenlerle gerçekleştirilenler arasında ciddi bir fark görüyoruz. 5 yılın gerçekten kayıp bir zaman olduğuna inanıyorum. Açılan 47 km metro hattının 8 kilometresini inşa ettiler.

'Temel atmama töreni' yapmadık, temeli hafriyatla doldurmadık.

ANKARA İÇİN YENİ PROJE VAR MI?

Son 5 yılda Ankara'nın trafiğine dokunacak ulaşım projeleri hayata geçirilmedi. Hem karayolu hem raylı sistemler anlamında. Esenboğa Havalimanı'ndan Kızılay'a yeni metro yapacağız.



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